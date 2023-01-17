Американский телеведущий Джимми Киммел высмеял мемуары принца Гарри
Киммел показал на шоу книжку, высмеивающую откровения принца про его отмороженный пенис.
После выхода мемуаров принца Гарри, он стал одной из самых обсуждаемых персон в мире. Его книга "Запасной" стала популярной, но не всегда так, как он того ожидал. Так, известный американский телеведущий Джимми Киммел высмеял его откровения про крем Elizabeth Arden и его отмороженный на Северном полюсе пенис. Об этом пишет Daily Mail.
Киммел выпустил книгу под названием "Принц и пенис" и даже зачитал стишок оттуда перед аудиторией.
Книга сопровождалась мультяшными иллюстрациями.
Киммел зачитал историю, вызвавшую громкий смех, в которой герцог Сассекский призывает покойную принцессу Диану помочь с его обмороженным пенисом.
"На холодном северном полюсе глупый молодой чудак прогулялся по снегу и заморозил своего кроху. Кожа была обесцвеченной, вся фиолетово-белая. Когда Гарри посмотрел вниз, он очень испугался. "О, мамочка, о мамочка!", — громко он вскричал", — зачитал Киммел с выражением.
Далее Диана дает принцу из книжки крем Elizabeth Arden, а он спрашивает, не тот ли это крем, которым она мазала губы.
"Мамочка, ты слышала о сэре Зигмунде Фрейде?", — спрашивает принц в книжке. В итоге все заканчивается хорошо: Диана возвращается на небо, а книжка заканчивается напутствием: "просто помассируй его Элизабет Арден!".
В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри пишет, что отморозил пенис во время экспедиции на Северный полюс и мазал его кремом марки Elizabeth Arden, которым пользовалась его мать.
В отрывке Гарри вспоминает, что принцесса Диана наносила крем на губы, и писал, что запах крема заставлял его чувствовать, что его мать "была прямо в комнате". Читатели уже назвали этот эпизод "кошмаром по Фрейду".
С момента публикации своей книги Гарри появился в ряде ток-шоу, в том числе и в программе Стивена Кольбера.
Во время интервью Гарри поделился интимными подробностями своей жизни, включая потерю девственности, употребление наркотиков, проблемы с семьей и убийство 25 боевиков Талибана.
Талибы, к слову, прокомментировали заявление принца. Так, один из командиров назвал принца Гарри неудачником. "Мы все еще здесь правим, а он сбежал во дворец своей бабушки. Он болтливый неудачник, который пытается привлечь к себе внимание", — сообщил командир Молави Ага Гол.