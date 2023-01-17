Американский телеведущий Джимми Киммел высмеял мемуары принца Гарри

Киммел показал на шоу книжку, высмеивающую откровения принца про его отмороженный пенис.

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После выхода мемуаров принца Гарри, он стал одной из самых обсуждаемых персон в мире. Его книга "Запасной" стала популярной, но не всегда так, как он того ожидал. Так, известный американский телеведущий Джимми Киммел высмеял его откровения про крем Elizabeth Arden и его отмороженный на Северном полюсе пенис. Об этом пишет Daily Mail.

Киммел выпустил книгу под названием "Принц и пенис" и даже зачитал стишок оттуда перед аудиторией.

[ + – ] Книжка Киммела про пенис принца Гарри имела успех

Книга сопровождалась мультяшными иллюстрациями.

Киммел зачитал историю, вызвавшую громкий смех, в которой герцог Сассекский призывает покойную принцессу Диану помочь с его обмороженным пенисом.

"На холодном северном полюсе глупый молодой чудак прогулялся по снегу и заморозил своего кроху. Кожа была обесцвеченной, вся фиолетово-белая. Когда Гарри посмотрел вниз, он очень испугался. "О, мамочка, о мамочка!", — громко он вскричал", — зачитал Киммел с выражением.

Далее Диана дает принцу из книжки крем Elizabeth Arden, а он спрашивает, не тот ли это крем, которым она мазала губы.

"Мамочка, ты слышала о сэре Зигмунде Фрейде?", — спрашивает принц в книжке. В итоге все заканчивается хорошо: Диана возвращается на небо, а книжка заканчивается напутствием: "просто помассируй его Элизабет Арден!".

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри пишет, что отморозил пенис во время экспедиции на Северный полюс и мазал его кремом марки Elizabeth Arden, которым пользовалась его мать.

В отрывке Гарри вспоминает, что принцесса Диана наносила крем на губы, и писал, что запах крема заставлял его чувствовать, что его мать "была прямо в комнате". Читатели уже назвали этот эпизод "кошмаром по Фрейду".

С момента публикации своей книги Гарри появился в ряде ток-шоу, в том числе и в программе Стивена Кольбера.

Во время интервью Гарри поделился интимными подробностями своей жизни, включая потерю девственности, употребление наркотиков, проблемы с семьей и убийство 25 боевиков Талибана.

Талибы, к слову, прокомментировали заявление принца. Так, один из командиров назвал принца Гарри неудачником. "Мы все еще здесь правим, а он сбежал во дворец своей бабушки. Он болтливый неудачник, который пытается привлечь к себе внимание", — сообщил командир Молави Ага Гол.