Американський телеведучий Джиммі Кіммел висміяв мемуари принца Гаррі

Кіммел показав на шоу книжку, яка висміює одкровення принца про його відморожений пеніс.

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Після виходу мемуарів принца Гаррі, він став однією з найбільш обговорюваних персон у світі. Його книга "Запасний" стала популярною, але не завжди так, як він на те очікував. Так, відомий американський телеведучий Джиммі Кіммел висміяв його одкровення про крем Elizabeth Arden та його відморожений на Північному полюсі пеніс. Про це пише Daily Mail.

Кіммел випустив книгу під назвою "Принц і пеніс" і навіть зачитав віршик звідти перед аудиторією.

[ + – ] Книга Кіммела про пеніс принца Гаррі мала успіх

Книжка супроводжувалася мультяшними ілюстраціями.

Кіммел зачитав історію, що викликала гучний сміх, у якій герцог Сассекський закликає покійну принцесу Діану допомогти з його пенісом.

"На холодному північному полюсі дурний молодий дивак прогулявся снігом і заморозив свого малюка. Шкіра була знебарвленою, вся фіолетово-біла. Коли Гаррі подивився вниз, він дуже злякався. "О, матусю, о матусю!", — голосно він вигукнув", — зачитав виразно Кіммел.

Далі Діана дає принцу з книжки крем Elizabeth Arden, а він запитує, чи це не той крем, яким вона мазала губи.

"Мамо, ти чула про сера Зігмунда Фрейда?", — Запитує принц у книжці. У результаті все закінчується добре: Діана повертається на небо, а книжка закінчується напуття: "просто помасажуй його Елізабет Арден!".

У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі пише, що відморозив пеніс під час експедиції на Північний полюс і мазав кремом марки Elizabeth Arden, яким користувалася його мати.

В уривку Гаррі згадує, що принцеса Діана наносила крем на губи, і писав, що запах крему змушував його відчувати, що його мати "була просто в кімнаті". Читачі вже назвали цей епізод "кошмаром за Фрейдом".

З моменту публікації своєї книги Гаррі з'явився у низці токшоу, зокрема й у програмі Стівена Кольбера.

Під час інтерв'ю Гаррі поділився інтимними подробицями свого життя, включаючи втрату невинності, вживання наркотиків, проблеми із сім'єю та вбивство 25 бойовиків Талібану.

Таліби прокоментували заяву принца. Так, один із командирів назвав принца Гаррі невдахою. "Ми все ще тут правимо, а він втік до палацу своєї бабусі. Він балакучий невдаха, який намагається привернути до себе увагу", — повідомив командир Молаві Ага Гол.