Военная охрана и тайные маршруты: принц Гарри и Меган Маркл приехали в Колумбию

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Боготу и уже встретились с вице-президентом. Но в одном из самых опасных городов мира Гарри и Меган находятся под постоянной охраной.

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Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Колумбию в рамках своего четырехдневного визита. И после приземления в Боготе встретились с вице-президентом Франсией Маркес. Богота входит в топ-40 самых опасных городов мира, так что принца с женой охраняет армия Колумбии. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская была приглашена в страну вице-президентом Франсией Маркес после того, как она узнала об истории Меган из двухсерийного документального фильма Netflix о паре.

Визит принца Гарри и его жены в Колумбию таблоиды уже назвали "квазикоролевским", особенно если учесть, как масштабно их охраняют. Маркес и Меган уже обменялись неназванными подарками и мило побеседовали за чаепитием с традиционным сырным хлебом.

Принц Гарри и Меган Маркл с вице-президентом Франсией Маркес в Колумбии Фото: Instagram Presidencia de Colombia

На встрече с Маркес Меган Маркл была в темно-синем летнем костюме от бренда Veronica Beard за почти полторы тысячи фунтов стерлингов, а образ дополнила белой сумочкой Loro Piana "Loom" стоимостью 3775 фунтов стерлингов.

У пары плотный график мероприятий и начнут они с посещения местной детской школы Colegio Cultura Popular, которая находится под усиленной вооруженной охраной.

Маркес описала поездку герцогов Сассекских как "совершенно особенный визит", направленный на наведение мостов и объединение усилий в борьбе с кибербуллингом, насилием и дискриминацией в Интернете, а также на продвижение лидерских качеств женщин в Колумбии.

Команда герцогов Сассекских не подтвердила, каким образом финансируется поездка: из частных источников, через фонд Гарри и Меган Archewell Foundation, правительством Колумбии или иными способами.

Квазикоролевский тур, который во многом похож на программу официального королевского зарубежного визита, является вторым для Сассекских в этом году после их трехдневного визита в Нигерию по приглашению начальника штаба обороны этой западноафриканской страны.

Журнал Harper's Bazaar, освещавший поездку как единственный источник информации, сообщил, что Маркес поделилась своим личным восхищением покойной матерью Гарри Дианой, принцессой Уэльской.

Принц Гарри и Меган Маркл с вице-президентом Франсией Маркес в Колумбии Фото: Instagram Presidencia de Colombia

В течение следующих четырех дней герцоги Сассекские посетят Боготу, а затем отправятся в Картахену и Кали в рамках "культурного и социального" визита.

Гарри также встретится с членами сборной Колумбии, участвующими в Играх непокоренных, которые готовятся к играм 2025 года в Уистлере, Канада.

Чиновники держат маршрут в строжайшем секрете, поскольку некоторые районы страны описываются как те, которые "лучше избегать" из-за продолжающихся внутренних конфликтов и проблем с наркокартелями.

Ожидается, что пара остановится в президентском люксе стоимостью 2500 фунтов стерлингов за ночь в отеле Sofitel Legend в Картахене.

Колумбия, как и Нигерия, рассматривается Министерством иностранных дел Содружества и развития как страна с высоким уровнем риска.

Принца Гарри и Меган Маркл охраняют полицейские, а также солдаты колумбийской армии.

Дороги были перекрыты, и жителям приходилось совершать длительные объезды, чтобы добраться до своих домов, или ждать на контрольно-пропускных пунктах окончания мероприятий, чтобы продолжить путь.

Безопасность также усилена из-за угроз смерти хозяйке их поездки Франсии Маркес. Она уже подвергалась нападениям в прошлом, как и ее родственники, включая нападение на ее отца Сигифредо Маркеса Трухильо всего два месяца назад, когда автомобиль, в котором он находился, был обстрелян. Трухильо не пострадал.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что президент Колумбии Густаво Петро столкнулся с серьезной проблемой: кризисом в сфере безопасности, чреватым возобновлением конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) и возвращением к широкомасштабному насилию.