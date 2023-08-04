Тщетная надежда на мир: как президент Колумбии саботирует собственную армию

На территории Колумбии с приходом Густаво Петро к власти постоянно осуществляются попытки вернуться к "всеобщему миру". Однако все попытки провалились, а действия президента противоречат его устремлениям. Он постоянно сокращает подготовку и численность вооруженных сил.

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Менее чем через год после вступления в должность президент Колумбии Густаво Петро столкнулся с серьезной проблемой: кризисом в сфере безопасности, чреватым возобновлением конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) и возвращением к широкомасштабному насилию. На бумаге "Всеобщий мир", план Петро по достижению территориальной и институциональной стабильности, представляет собой практическое решение исторических проблем Колумбии. Он призван предложить всеобъемлющую и устойчивую дорожную карту для достижения мира после окончания вооруженного конфликта, устраняя фундаментальные причины насилия и неравенства. Однако на практике концепция мира Петро является неполной, поскольку не принимает во внимание, что разоружения повстанческих группировок и подписания мирных соглашений недостаточно без осуществления права государства на насилие для поддержания стабильности.

Фокус перевел статью Альфонсо Камачо-Мартинеса о том, как Густаво Петро саботирует национальную армию.

В этом контексте отношение Петро к регулярной армии Колумбии в корне противоречит его устремлениям. За время его правления вооруженные силы пострадали от сокращения численности личного состава, недостаточного оснащения, снижения разведывательных возможностей, недостаточной подготовки, некомпетентности гражданского руководства и последствий невыгодных соглашений, от которых выигрывают криминальные структуры и страдают вооруженные силы.

Колумбийское правительство как минимум пять раз пыталось вести переговоры с вооруженными группировками, находясь в состоянии недостаточной военной мощи, и все они закончились неудачей. В настоящее время преступные группировки пользуются безопасным убежищем в Венесуэле, имеют относительный военный паритет или близки к нему, а также получают рекордные доходы от продажи кокаина и других видов незаконной деятельности. Таким образом, у них мало стимулов для ведения переговоров. Для Колумбии сейчас не время идти на невыгодные сделки с криминальными структурами, соглашаясь на значительные уступки и не получая взамен ничего. Вместо этого администрации Петро следует перестроить систему военной разведки и мобильности, улучшить подготовку и набор личного состава, а также назначить более эффективное гражданское руководство.

Колумбийское правительство как минимум пять раз пыталось вести переговоры с вооруженными группировками, находясь в состоянии недостаточной военной мощи, и все они закончились неудачей

Мнения, высказанные в этой статье, основаны на десятилетних наблюдениях и работе с военными, аналитиками, учеными и политиками в Колумбии. Я, безусловно, критически отношусь к нынешней администрации. Но, как и в случае с критикой предыдущих администраций, я надеюсь, что высказывание конкретных опасений по поводу возможностей вооруженных сил в конечном итоге укрепит позиции правительства в решении стоящих перед Колумбией проблем безопасности.

Неудовлетворительное состояние армии

Предшественник Петро, Иван Дуке, оставил после себя разложившиеся и ослабленные вооруженные силы. Петро унаследовал эту проблему и быстро усугубил ее, уволив опытных офицеров, назначив некомпетентное гражданское руководство и вызвав волну досрочных добровольных отставок офицеров среднего звена.

В частных беседах сотрудники разведывательного аппарата рассказывают о проблемах, с которыми они сталкиваются при правительстве Петро. В результате недавнего решения Кабинета Министров колумбийская армия в этом году сократила количество тактических разведывательных подразделений с 48 до 24. Ранее в этом месяце произошли переводы руководства всех армейских разведывательных командований, включая контрразведку и бригады армейской разведки, что стало третьей перестановкой командиров менее чем за год. В совокупности это привело к нарушению преемственности, подрыву морального духа, затруднению координации и задержке в принятии решений.

В результате недавнего решения Кабинета Министров колумбийская армия в этом году сократила количество тактических разведывательных подразделений с 48 до 24

Кроме того, значительно снизился потенциал мобильности, что подтверждают беседы с высокопоставленными военными чиновниками. В этом году пилоты налетали меньше учебных часов, причем зачастую на очень старых платформах, подверженных авариям и механическим неисправностям. На пике оперативной готовности Колумбии летчик мог рассчитывать на 100-120 часов налета в месяц. Сегодня же пилотам везет, если удается налетать 10 часов, причем ни один из часов не проходит ночью или в сложных условиях, имитирующих сложную тактическую ситуацию ввода и вывода войск. Усугубляет ситуацию то, что подготовка пилотов ведется в недостаточном количестве, а подполковников и полковников гораздо больше, чем лейтенантов и капитанов, которые в настоящее время летают. Такой дисбаланс в структуре иерархии сказывается на карьерном росте и приводит к снижению квалификации.

Еще одной проблемой является каннибализация винтокрылых машин на запчасти. Колумбийские вертолеты Ми-17 и "Антонов" полностью сняты с вооружения, что ограничивает возможности крупных перевозок. Количество вертолетов UH-60 Black Hawk, некогда составлявших основу парка колумбийской армии, сократилось: для прикрытия более 1 млн. кв. км имеется не более 14 единиц. Накапливаются проблемы с обучением и набором личного состава: за последние девять месяцев набор в армию сократился примерно на 50%, а количество боеприпасов для обучения ограничено, что приводит к снижению боеготовности в условиях растущих потерь. Военные операции значительно сокращаются, чтобы приспособиться к снижению эффективности, а это верный способ избежать потерь, но сомнительный путь к достижению оперативных результатов.

По словам высокопоставленных военных источников, наступательные возможности Колумбии также ослаблены. Намеренно или нет, но нынешняя администрация лишает приоритетности силы специальных операций, находящиеся на острие борьбы с незаконными субъектами. Колумбия снизила уровень их разведывательных возможностей и мобильности, что фактически означает снижение эффективности. Это отражается в потерях среди спецназа, которые увеличились за последние восемь месяцев, и в растущем числе засад против регулярных войск.

Расплата за слабость

На фоне этих ограничений для армии Петро инициировал ряд неудачных соглашений о прекращении огня с Армией национального освобождения (NLA), кланом дель Гольфо и диссидентами FARC. Несмотря на усилия Петро, все три организации продолжают заниматься вербовкой детей, вымогательством, похищением людей и наркоторговлей. Ответ правительства на эскалацию преступности неадекватен и попросту вреден. Петро заявил о намерении платить преступным группировкам, чтобы "они не убивали", и даже пошел на то, чтобы объявить о возможном создании международного донорского фонда для выплаты компенсации Национальной освободительной армии за прекращение преступных действий.

В результате вооруженные формирования становятся все сильнее. Клан дель Гольфо осуществляет территориальный контроль над 30% территории Колумбии. В апреле он объявил вооруженную забастовку, в результате которой около 250 тыс. человек более месяца не могли свободно передвигаться по стране, увеличилось количество вымогательств, а также были нанесены удары по объектам общественной инфраструктуры, включая водоснабжение. На фоне объявленного в этом месяце нового соглашения о прекращении огня Армия национального освобождения продолжает нападения на полицию и, возможно, стоит за недавним взрывом автомобиля на армейском блокпосту. Отколовшиеся от FARC группировки также продолжают активно действовать, что вызывает резкую критику со стороны граждан и политиков. В начале этого года 22 из 32 губернаторов объявили в Twitter протест под лозунгом "свободы и порядка".

Клан дель Гольфо осуществляет территориальный контроль над 30% территории Колумбии

На практике предполагаемые двусторонние перемирия Петро представляют собой односторонний отказ государства от применения силы. После его первого заявления о прекращении огня в начале этого года Национально-освободительная армия быстро опровергла согласие на перемирие, а непрекращающееся насилие со стороны клана дель Гольфо в итоге заставило Петро отдать приказ о возобновлении "наступательных военных операций". Рост насилия даже заставил одного из бывших командиров FARC забить тревогу, заявив, что первоначальное мирное соглашение находится под угрозой. По иронии судьбы, диссиденты FARC практически полностью проигнорировали соглашение о прекращении огня, так что Петро был вынужден возобновить военные операции против них в конце мая.

Неудовлетворительные результаты этих возобновленных операций свидетельствуют о потере военными оперативного потенциала, что отражает недостатки, лежащие в основе нынешней стратегии администрации в области безопасности. В результате описанных выше проблем колумбийским подразделениям не удалось эффективно повторно атаковать цели, и они испытывают трудности с применением силы в изолированных районах. Вместо этого операции носят спорадический характер, что свидетельствует о глубоких организационных, разведывательных и оперативных недостатках.

Новая политика безопасности

Все это происходит в контексте новой политики безопасности, объявленной министром обороны Иваном Веласкесом весной этого года. В соответствии с ней в оборонной стратегии Колумбии происходит отход от преследования "дорогостоящих целей", таких как защита населенных пунктов, борьба с вырубкой лесов и улучшения состояния вооруженных сил. От преследования организованных вооруженных группировок предполагается перейти к оказанию гуманитарной помощи в регионах, пострадавших от преступной деятельности. В борьбе с наркотиками правительство переключилось с уничтожения незаконных посевов на усиление мер по пресечению незаконного оборота, ликвидацию кокаиновых лабораторий и преследование нелегальных финансовых потоков. Однако все эти меры требуют мощной мобилизационной и разведывательной составляющей, которой сейчас остро не хватает. В то же время производство кокаина находится на пике: поставлены новые рекорды по пресечению незаконного оборота, но и объемы производства поражают воображение.

Эта стратегия безопасности имеет и международную составляющую, в которой Венесуэла из угрозы превратилась в "стратегического союзника по безопасности". Несмотря на этот ребрендинг, путь к безопасности невозможен, если преступные группировки будут продолжать беспрепятственно проникать через границу. Большую озабоченность вызывает обнародование факта обмена разведывательными данными между Колумбией и Венесуэлой под видом борьбы с трансграничной организованной преступностью. Колумбийское правительство утверждает, что речь идет только о разведданных, собранных колумбийскими спецслужбами, и не учитывает информацию, переданную Колумбии Соединенными Штатами. Это вряд ли успокоит Вашингтон.

Вместо того, чтобы любой ценой идти на переговоры, Петро должен сделать больше для сохранения силы государственного принуждения. Для преодоления надвигающегося кризиса Петро должен восстановить основу логистики и разведки, которая обеспечивала военные успехи в прошлом, улучшить подготовку и обучение военнослужащих, а также наладить партнерские отношения с другими правительствами, чтобы помочь стране обновить оборудование и технику. Не имея мощного вооруженного потенциала, Колумбия находится на грани потери важнейшей возможности для достижения мира. Если этот курс не будет исправлен, то Колумбию, скорее всего, ждет новая эпоха насилия.

Об авторе

Альфонсо Камачо-Мартинес (@RenaissanceAlf) — научный сотрудник Института международных исследований Миддлбери по вопросам трансформации конфликтов имени Кэтрин Вассерман. Он занимается оценкой рисков и угроз, работая над вопросами безопасности со служащими ССО в Латинской Америке и других регионах мира.