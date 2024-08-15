Військова охорона і таємні маршрути: принц Гаррі та Меган Маркл приїхали в Колумбію

Герцог і герцогиня Сассекські прибули в Боготу і вже зустрілися з віцепрезиденткою. Але в одному з найнебезпечніших міст світу Гаррі та Меган перебувають під постійною охороною.

Related video

Принц Гаррі та Меган Маркл прибули до Колумбії в межах свого чотириденного візиту. І після приземлення в Боготі зустрілися з віцепрезиденткою Франсією Маркес. Богота входить до топ 40 найнебезпечніших міст світу, тож принца з дружиною охороняє армія Колумбії. Про це пише Daily Mail.

Герцогиню Сассекську запросила в країну віцепрезидентка Франсія Маркес після того, як вона дізналася про історію Меган з двосерійного документального фільму Netflix про пару.

Візит принца Гаррі та його дружини до Колумбії таблоїди вже назвали "квазікоролівським", особливо якщо врахувати, як масштабно їх охороняють. Маркес і Меган уже обмінялися неназваними подарунками і мило поговорили за чаюванням із традиційним сирним хлібом.

Принц Гаррі та Меган Маркл із віцепрезиденткою Франсією Маркес у Колумбії Фото: Instagram Presidencia de Colombia

На зустрічі з Маркес Меган Маркл була в темно-синьому літньому костюмі від бренду Veronica Beard за майже півтори тисячі фунтів стерлінгів, а образ доповнила білою сумочкою Loro Piana "Loom" вартістю 3775 фунтів стерлінгів.

У пари щільний графік заходів і почнуть вони з відвідування місцевої дитячої школи Colegio Cultura Popular, яка перебуває під посиленою озброєною охороною.

Маркес описала поїздку герцогів Сассекських як "абсолютно особливий візит", спрямований на наведення мостів і об'єднання зусиль у боротьбі з кібербулінгом, насильством і дискримінацією в інтернеті, а також на просування лідерських якостей жінок у Колумбії.

Команда герцогів Сассекських не підтвердила, у який спосіб фінансують поїздку: з приватних джерел, через фонд Гаррі та Меган Archewell Foundation, урядом Колумбії чи іншими способами.

Квазікоролівський тур, який багато в чому схожий на програму офіційного королівського закордонного візиту, є другим для Сассекських цього року після їхнього триденного візиту до Нігерії на запрошення начальника штабу оборони цієї західноафриканської країни.

Журнал Harper's Bazaar, який висвітлював поїздку як єдине джерело інформації, повідомив, що Маркес поділилася особистим захопленням покійною матір'ю Гаррі Діаною, принцесою Уельською.

Принц Гаррі та Меган Маркл із віцепрезиденткою Франсією Маркес у Колумбії Фото: Instagram Presidencia de Colombia

Протягом наступних чотирьох днів герцоги Сассекські відвідають Боготу, а потім вирушать до Картахени і Калі в межах "культурного і соціального" візиту.

Гаррі також зустрінеться з членами збірної Колумбії, які беруть участь в Іграх нескорених, що готуються до ігор 2025 року у Вістлері, Канада.

Чиновники тримають маршрут у найсуворішому секреті, оскільки деякі райони країни описуються як такі, що їх "краще уникати" через тривалі внутрішні конфлікти і проблеми з наркокартелями.

Очікується, що пара зупиниться в президентському люксі вартістю 2500 фунтів стерлінгів за ніч у готелі Sofitel Legend у Картахені.

Колумбія, як і Нігерія, розглядається Міністерством закордонних справ Співдружності та розвитку як країна з високим рівнем ризику.

Принца Гаррі та Меган Маркл охороняють поліцейські, а також солдати колумбійської армії.

Дороги були перекриті, і жителям доводилося здійснювати тривалі об'їзди, щоб дістатися до своїх будинків, або чекати на контрольно-пропускних пунктах закінчення заходів, щоб продовжити шлях.

Безпеку також посилено через погрози смерті господині їхньої поїздки Франсії Маркес. Вона вже зазнавала нападів у минулому, як і її родичі, включно з нападом на її батька Сігіфредо Маркеса Трухільо лише два місяці тому, коли автомобіль, у якому він перебував, був обстріляний. Маркес не постраждав.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що президент Колумбії Густаво Петро зіткнувся із серйозною проблемою: кризою у сфері безпеки, яка може призвести до поновлення конфлікту з Революційними збройними силами Колумбії (FARC) і поверненням до широкомасштабного насильства.