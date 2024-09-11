Эксперт по языку тела проанализировал отношения принца Гарри и Меган Маркл (фото)

Пара часто демонстрирует свои чувства на публике. Даже спустя шесть лет после свадьбы Меган Маркл с обожанием смотрит на принца Гарри.

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Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон проанализировал отношения принца Гарри и Меган Маркл в преддверии 40-летия герцога Сассекского, которое он отметит 15 сентября, сообщает Еxpress.

Гарри и Меган женаты с 2018 года и сейчас у них двое детей: пятилетний принц Арчи и трехлетняя принцесса Лилибет. Обсуждая их отношения, которые начались еще в 2016 году, Стэнтон считает, что пара "выросла в равной степени" вместе.

"Гарри приближается к своему 40-летию, он доволен своей жизнью. Я думаю, что Меган определенно обеспечила Гарри стабильную обстановку в последние годы и помогла привнести в его жизнь много спокойствия. Меган, несомненно, была настоящей опорой для Гарри, и он также поддерживал ее", — отметил Даррен, подчеркнув, что младший сын короля Великобритании Чарльза ІІІ имел смелость и отвагу, начав совершенно новую жизнь в Штатах.

Принц Гарри со своей женой Меган Маркл Фото: Netflix

Эксперт отметил, что с невербальной точки зрения, пара имеет постоянный зрительный контакт, что, по его мнению, очень важно в отношениях. "Я думаю, что сейчас их отношения достигли действительно сильного момента. Им не нужно делать жесты, чтобы показать людям, что они любят друг друга. По сути, они, похоже, росли вместе в равной степени, и я думаю, что многие испытания и невзгоды, которые мы видели, на самом деле укрепили их отношения. С точки зрения языка тела, эти двое абсолютно влюблены друг в друга, и Гарри не мог бы быть счастливее на этом этапе своей жизни", — заявил Даррен.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

В данный момент Гарри, похоже, все еще пытается "впечатлить" Меган, а бывшая актриса демонстрирует признаки гордости за то, что является его женой. Пара часто демонстрирует свои чувства на публике. Даже спустя шесть лет после свадьбы Меган с обожанием смотрит на своего мужа и не скрывает свою любовь к нему.

Герцог и герцогиня Сассекские Фото: Getty Images

Ранее, 20 августа, Фокус писал о том, что Меган Маркл подала Виктории Бекхэм знак о примирении.