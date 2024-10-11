Меган Маркл не цікава Лос-Анджелесу після сварки з королівською родиною, — колумніст

Коли принц Гаррі та Меган Маркл були працюючими членами королівської сім'ї, ставлення до них відрізнялося від того, яке спостерігається зараз. Не додали їм бонусів і нападки на їхніх британських родичів.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл не цікава публіці, якщо з нею поруч немає принца Гаррі, популярність якого в США теж продовжує падати, вважає колумніст Річард Еден. У своїй колонці для Daily Mail він пише про те, що герцоги Сассекські, склавши з себе обов'язки членів британської королівської сім'ї, тепер не мають тієї поваги й інтересу, що раніше.

Еден згадує минулорічний епізод, коли на червоній доріжці в Лос-Анджелесі на гала-вечорі Power Of Women Меган чекала інтерв'ю з репортером журналу Variety, як і інші знаменитості. Невістка короля Чарльза позувала фотографам, і в якийсь момент її нетерпляче підштовхнув інший гість.

Ситуація повторилася зовсім недавно, коли Маркл приїхала на гала-вечір дитячої лікарні Лос-Анджелеса, і їй довелося змагатися за увагу преси з іншими гостями.

"Коли вона приїхала, люди не були особливо теплі. Вона пробула там недовго — здавалося, вона була там заради фотографій", — цитує автор британську світську левицю і телеведучу Ліззі Канді.

Меган Маркл з'явилася на гала-вечорі без принца Гаррі

За словами Канді, з якою Меган дружила до зустрічі з принцом Гаррі, герцогиня "потребує Лос-Анджелеса більше, ніж Лос-Анджелес потребує її".

"Жителі Лос-Анджелеса відчувають, що вона їх розіграла. Гаррі та Меган любили, тому що вони – частина королівської сім'ї, але вони оббрехали королівських осіб, яких люблять у Лос-Анджелесі. Це ганьба, тому що благодійна діяльність — це те, де вона і Гаррі роблять великі справи", — зазначає Еден.

Автор упевнений, що якби Меган все ще була працюючою королівською особою, вона б ніколи не зазнала такого прийому або критики.

Тимчасом її чоловіка, принца Гаррі, тепло зустріли на церемонії нагородження WellChild, одного з небагатьох благодійних проєктів, який він патронує навіть після від'їзду з Великої Британії.

"Гаррі виглядав радісним, зустрівши хоробрих дітей, нагороджених призами на заході в Лондоні. Хоча він так часто має похмурий вигляд на зустрічах із дружиною, герцог, здавалося, повернувся до свого колишнього, безтурботного вигляду, коли жартував із дітьми, які боролися із серйозними захворюваннями на зустрічі в готелі Royal Lancaster", — ідеться в публікації.

Еден додав, що старий друг принца назвав самотній вихід Меган у Лос-Анджелесі і відсутність особливої уваги до неї показником того, як багато вони втратили, відмовившись від королівського життя.

"Уявіть собі різницю, якби вони все ще були працюючими членами королівської сім'ї. Вони були б у центрі уваги, куди б вони не пішли. Вони були б покровителями організацій і благодійних організацій, а не просто гостями. Я думаю, що робота Гаррі останніми тижнями з WellChild і Sentebale (благодійна організація, яку він допоміг створити 2006 року для африканських сиріт, зокрема тих, що живуть із ВІЛ/СНІДом), змусила його усвідомити, як багато він втратив, переїхавши у Штати", — підкреслив він.

Раніше Фокус писав, який вигляд має новий рейтинг найпопулярніших членів королівської сім'ї, а також чому в Голлівуді не хочуть бачити герцогів Сассекських.