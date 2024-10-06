Без принца Гаррі: Меган Маркл повторила свій образ з 2021 року (фото)

Герцогиня Сассекська знову одягнула сукню Carolina Herrera. Вона відвідала благодійний захід у Каліфорнії.

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Меган Маркл несподівано з'явилася на публіці на підтримку доброї справи. Про це пише People.

Герцогиня Сассекська стала гостею на урочистій вечірці Children's Hospital Los Angeles 2024.

Згідно з вебсайтом організації, колишня американська акторка несподівано відвідала захід, який відбувається кожні два роки та віддає данину пам’яті пацієнтам CHLA та педіатричним працівникам лікарні, серед яких є деякі з найкращих лікарів та дослідників Каліфорнії.

Дружина принца Гаррі вийшла на публіку в червоній сукні від Carolina Herrera. На ногах Меган були туфлі в тон. Її волосся було розпущене.

Меган Маркл Фото: Getty Images

В інтерв’ю під час заходу Меган похвалила дитячу лікарню Лос-Анджелеса, де вона провела сеанс зцілення в березні, читаючи улюблені книжки маленьких пацієнтів.

"Боже мій, робота, яку вони виконують у Дитячій лікарні Лос-Анджелеса, є не з цього світу, і я думаю, що з моєї точки зору як матері, ніхто не хоче опинитися в такому становищі, коли вам доведеться йти в таке місце, але якщо вам доведеться, найкращим місцем у світі, куди ви можете поїхати, була б дитяча лікарня Лос-Анджелеса", – сказала вона.

Далі Меган розповіла, що діти її близьких друзів наразі перебувають на лікуванні в медичному закладі.

Для події дружина принца Гаррі обрала вбрання з власних архівів — червону сукню-бюст‘є, яку вона одягала у 2021 році. Втім, цього разу герцога Сассекського поруч з дружиною не було.

Принц Гаррі та Меган Маркл у 2021 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл намагалася конкурувати з Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про сварку принца Гаррі та Меган Маркл з Бекхемами.