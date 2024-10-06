Спочатку Гаррі та Меган жили в Ноттінгемському котеджі. Тим часом Кейт та Вільям володіли більшими апартаментами.

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Меган Маркл звинувачують у бажанні "конкурувати з Кейт Міддлтон". Про це пише Mirror.

Дружина принца Гаррі нібито висувала вимоги жити у величезних апартаментах у Віндзорському замку, щоб вона могла "ділитися місцем з королевою".

Герцог і герцогиня Сассекські переїхали в Ноттінгемський котедж на території Кенсінгтонського палацу після того, як менший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ зробив пропозицію американській акторці.

Втім, нерухомість з двома спальнями та маленьким садом, була замалою для пари.

Гаррі та Меган обговорювали життя в котеджі у своєму документальному серіалі від Netflix, коли зірка серіалу "Форс-мажори" зізналася, що думала, що після заручин вони житимуть у "чомусь більш царському".

"Звичайно, Кенсінгтонський палац звучить дуже царствено. У назві написано "палац"! Але Ноттінгемський котедж був таким маленьким", — говорила Меган.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Тепер дружину принца Гаррі звинувачують у тому, що вона висувала "вимоги" отримати краще житло, коли вона вперше переїхала до Великої Британії, щоб жити з обранцем. Королівський експерт Кінсі Шофілд розповів GB News, що американська акторка запитала, чи можуть вони жити у Віндзорському замку, де вони провели весілля, після того, як пара обмінялася обітницями у 2018 році. Але їй було відмовлено в цьому з кількох причин.

Фрогморський котедж, де жили принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Експерт вважає, що "зацикленість" Меган у величезному замку виникла через її суперництво з Кейт Міддлтон, яка жила в розкішних апартаментах з принцом Вільямом та їхніми дітьми в Кенсінгтонському палаці.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон втомилася через скандали, спричинені Гаррі та Меган.

Також Фокус писав про історію сварок Меган Маркл та Кейт Міддлтон.