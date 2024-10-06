Сначала Гарри и Меган жили в Ноттингемском коттедже. Между тем Кейт и Уильям владели большими апартаментами.

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Меган Маркл обвиняют в желании "конкурировать с Кейт Миддлтон". Об этом пишет Mirror.

Жена принца Гарри якобы выдвигала требования жить в огромных апартаментах в Виндзорском замке, чтобы она могла "делиться местом с королевой".

Герцог и герцогиня Сассекские переехали в Ноттингемский коттедж на территории Кенсингтонского дворца после того, как младший сын короля Великобритании Чарльза ІІІ сделал предложение американской актрисе.

Впрочем, недвижимость с двумя спальнями и маленьким садом, была слишком мала для пары.

Гарри и Меган обсуждали жизнь в коттедже в своем документальном сериале от Netflix, когда звезда сериала "Форс-мажоры" призналась, что думала, что после помолвки они будут жить в "чем-то более царском".

"Конечно, Кенсингтонский дворец звучит очень царственно. В названии написано "дворец"! Но Ноттингемский коттедж был таким маленьким", — говорила Меган.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Теперь жену принца Гарри обвиняют в том, что она выдвигала "требования" получить лучшее жилье, когда она впервые переехала в Великобританию, чтобы жить с избранником. Королевский эксперт Кинси Шофилд рассказал GB News, что американская актриса спросила, могут ли они жить в Виндзорском замке, где они провели свадьбу, после того, как пара обменялась клятвами в 2018 году. Но ей было отказано в этом по нескольким причинам.

Фрогморский коттедж, где жили принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Эксперт считает, что "зацикленность" Меган в огромном замке возникла из-за ее соперничества с Кейт Миддлтон, которая жила в роскошных апартаментах с принцем Уильямом и их детьми в Кенсингтонском дворце.

Напомним, Кейт Миддлтон устала из-за скандалов, вызванных Гарри и Меган.

Также Фокус писал об истории ссор Меган Маркл и Кейт Миддлтон.