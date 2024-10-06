Без принца Гарри: Меган Маркл повторила свой образ с 2021 года (фото)

Герцогиня Сассекская снова надела платье Carolina Herrera. Она посетила благотворительное мероприятие в Калифорнии.

Related video

Меган Маркл неожиданно появилась на публике в поддержку доброго дела. Об этом пишет People.

Герцогиня Сассекская стала гостьей на торжественной вечеринке Children's Hospital Los Angeles 2024.

Согласно веб-сайту организации, бывшая американская актриса неожиданно посетила мероприятие, которое проходит каждые два года и отдает дань памяти пациентам CHLA и педиатрическим работникам больницы, среди которых есть некоторые из лучших врачей и исследователей Калифорнии.

Супруга принца Гарри вышла на публику в красном платье от Carolina Herrera. На ногах Меган были туфли в тон. Ее волосы были распущены.

Меган Маркл Фото: Getty Images

В интервью во время мероприятия Меган похвалила детскую больницу Лос-Анджелеса, где она провела сеанс исцеления в марте, читая любимые книжки маленьких пациентов.

"Боже мой, работа, которую они выполняют в Детской больнице Лос-Анджелеса, будто не из этого мира, и я думаю, что с моей точки зрения как матери, никто не хочет оказаться в таком положении, когда вам придется идти в такое место, но если вам придется, лучшим местом в мире, куда вы можете поехать, была бы детская больница Лос-Анджелеса", — сказала она.

Далее Меган рассказала, что дети ее близких друзей сейчас находятся на лечении в медицинском учреждении.

Для события жена принца Гарри выбрала наряд из собственных архивов — красное платье-бюстье, которое она надевала в 2021 году. Впрочем, на этот раз герцога Сассекского рядом с женой не было.

Принц Гарри и Меган Маркл в 2021 году Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл пыталась конкурировать с Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о ссоре принца Гарри и Меган Маркл с Бекхэмами.