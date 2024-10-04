Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Бекхэмами: СМИ назвали причину

Знаменитый футболист и его жена Виктория среди двух принцев выбрали Уильяма и его семью.

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Дэвид Бекхэм и принц Уильям, похоже, стали ближе. Об этом написали многие британские таблоиды, опубликовав их совместное фото, когда они осматривали новый вертолет воздушной скорой помощи. Журналисты считают, что дружба четы Бекхэм и принца Гарри подошла к концу. Об этом пишет Express.

Эксперт предположил, что принц Гарри и Меган Маркл "в ссоре" с Дэвидом и Викторией Бекхэм по веской причине. Было много разговоров о напряженных отношениях между двумя парами, поскольку Бекхэмы, похоже, отдавали предпочтение принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон, а не герцогам Сассекским.

Эти предположения еще больше усилились, когда принц Уильям в сопровождении Дэвида Бекхэма осмотрел новый вертолет скорой помощи всего через несколько часов после того, как его брат, принц Гарри , совершил редкую поездку в Великобританию.

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

Принц Уэльский, который является покровителем благотворительной организации London Air Ambulance, начал свой призыв Up Against Time с целью финансирования двух новых вертолетов для своей службы. К нему присоединился Дэвид Бекхэм, чтобы осмотреть новые вертолеты H135, приобретенные после того, как призыв по сбору средств собрал внушительные 16 миллионов фунтов стерлингов.

Кампания Omaze по сбору средств внесла четыре миллиона в эту сумму при поддержке Бекхэма.

Королевский эксперт Ричард Иден предполагает, что Бекхэм выбрал принца Уильяма, потому что не одобряет семейную вражду начало которой положил принц Гарри и его жена Меган Маркл. К тому же Дэвид всегда был ярым сторонником королевской семьи. Он сам рассказывал, что вставал пораньше каждое Рождество и надевал "свой лучший воскресный наряд", чтобы послушать речь королевы Елизаветы. И он выстоял 12 часов, чтобы попрощаться с королевой, когда она скончалась.

Дэвид Бекхэм на прощании с королевой Елизаветой Фото: Getty

Но самое главное, "и Дэвид, и Виктория придают большое значение семье и никогда, никогда не поставят свои отношения под угрозу так, как это сделали Гарри и Меган".

А другие коллеги Идена считают, что Виктории Бекхэм никогда по-настоящему не нравилась Меган Маркл.

Виктория и Дэвид Бекхэмы Фото: Victoria Beckham/Instagram

"Она была с ней дружелюбна и приветлива, но не беспокоилась о том, чтобы поддерживать с ней связь", — отметил королевский эксперт.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему поссорились Дэвид Бекхэм и принц Гарри. Королевские эксперты утверждали, что принц сильно обидел знаменитого футболиста, когда предположил, что он и его жена Виктория "сливают" информацию таблоидам. Утверждалось, что даже состоялся телефонный разговор и Дэвид Бекхэм был в ярости.