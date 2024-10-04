Меган Маркл і принц Гаррі посварилися з Бекхемами: ЗМІ назвали причину

Знаменитий футболіст і його дружина Вікторія з-поміж двох принців обрали Вільяма та його родину.

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Девід Бекхем і принц Вільям, схоже, стали ближчими. Про це написали багато британських таблоїдів, опублікувавши їхнє спільне фото, коли вони оглядали новий вертоліт повітряної швидкої допомоги. Журналісти вважають, що дружба подружжя Бекхемів і принца Гаррі добігла кінця. Про це пише Express.

Експерт припустив, що принц Гаррі та Меган Маркл "посварилися" з Девідом і Вікторією Бекхем з вагомої причини. Було багато розмов про напружені стосунки між двома парами, оскільки Бекхеми, схоже, віддавали перевагу принцу Вільяму і принцесі Кейт Міддлтон, а не герцогам Сассекським.

Ці припущення ще більше посилилися, коли принц Вільям у супроводі Девіда Бекхема оглянув новий гелікоптер швидкої допомоги лише за кілька годин після того, як його брат, принц Гаррі, здійснив рідкісну поїздку до Великої Британії.

Принц Вільям і Девід Бекхем Фото: Getty Images

Принц Уельський, який є покровителем благодійної організації London Air Ambulance, розпочав свій заклик Up Against Time з метою фінансування двох нових вертольотів для своєї служби. До нього приєднався Девід Бекхем, щоб оглянути нові вертольоти H135, придбані після того, як заклик зі збору коштів зібрав значні 16 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кампанія Omaze зі збору коштів внесла чотири мільйони в цю суму за підтримки Бекхема.

Королівський експерт Річард Іден припускає, що Бекхем обрав принца Вільяма, бо не схвалює сімейну ворожнечу, початок якій поклав принц Гаррі та його дружина Меган Маркл. До того ж Девід завжди був затятим прихильником королівської родини. Він сам розповідав, що прокидався раніше щороку на Різдво і одягав "своє найкраще недільне вбрання", щоб послухати промову королеви Єлизавети. І він вистояв 12 годин, щоб попрощатися з королевою, коли вона померла.

Девід Бекхем на прощанні з королевою Єлизаветою Фото: Getty

Але найголовніше, "і Девід, і Вікторія надають великого значення сім'ї і ніколи, ніколи не поставлять свої стосунки під загрозу так, як це зробили Гаррі та Меган".

А інші колеги Ідена вважають, що Вікторії Бекхем ніколи по-справжньому не подобалася Меган Маркл.

Вікторія та Девід Бекхеми Фото: Victoria Beckham/Instagram

"Вона була з нею доброзичлива і привітна, але не турбувалася про те, щоб підтримувати з нею зв'язок", — зазначив королівський експерт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому посварилися Девід Бекхем і принц Гаррі. Королівські експерти стверджували, що принц сильно образив знаменитого футболіста, коли припустив, що він і його дружина Вікторія "зливають" інформацію таблоїдам. Стверджувалося, що навіть відбулася телефонна розмова і Девід Бекхем був розлючений.