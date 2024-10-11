Меган Маркл не интересна Лос-Анджелесу после ссоры с королевской семьей, – колумнист

Когда принц Гарри и Меган Маркл были работающими членами королевской семьи, отношение к ним отличалось от того, которое наблюдается сейчас. Не добавили им бонусов и нападки на их британских родственников.

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Жена принца Гарри Меган Маркл не интересна публике, если с ней рядом нет принца Гарри, популярность которого в США тоже продолжает падать, считает колумнист Ричард Эден. В своей колонке для Daily Mail он пишет о том, что герцоги Сассекские, сложив с себя обязанности членов британской королевской семьи, теперь не пользуются тем уважением и интересом, что раньше.

Эден вспоминает прошлогодний эпизод, когда на красной дорожке в Лос-Анджелесе на гала-вечере Power Of Women Меган ждала интервью с репортером журнала Variety, как и другие знаменитости. Невестка короля Чарльза позировала фотографам, и в какой-то момент ее нетерпеливо подтолкнул другой гость.

Ситуация повторилась совсем недавно, когда Маркл приехала на гала-вечер детской больницы Лос-Анджелеса, и ей пришлось соревноваться за внимание прессы с другими гостями.

"Когда она приехала, люди не были особенно теплы. Она пробыла там недолго — казалось, она была там ради фотографий", – цитирует автор британскую светскую львицу и телеведущую Лиззи Канди.

Меган Маркл появилась на гала-вечере без принца Гарри

По словам Канди, с которой Меган дружила до встречи с принцем Гарри, герцогиня "нуждается в Лос-Анджелесе больше, чем Лос-Анджелес нуждается в ней".

"Жители Лос-Анджелеса чувствуют, что она их разыграла. Гарри и Меган любили, потому что они часть королевской семьи, но они оклеветали королевских особ, которых любят в Лос-Анджелесе. Это позор, потому что благотворительная деятельность — это то, где она и Гарри делают великие дела", – отмечает Эден.

Автор уверен, что если бы Меган все еще была работающей королевской особой, она бы никогда не подверглась такому приему или критике.

Тем временем ее мужа, принца Гарри, тепло встретили на церемонии награждения WellChild, одного из немногих благотворительных проектов, который он патронирует даже после отъезда из Великобритании.

"Гарри выглядел обрадованным, встретив храбрых детей, награжденных призами на мероприятии в Лондоне. Хотя он так часто выглядит угрюмым на встречах с женой, герцог, казалось, вернулся к своему прежнему, беззаботному виду, когда шутил с детьми, которые боролись с серьезными заболеваниями на встрече в отеле Royal Lancaster", – говорится в публикации.

Эден добавил, что старый друг принца назвал одиночный выход Меган в Лос-Анджелесе и отсутствие особого внимания к ней показателем того, как много они потеряли, отказавшись от королевской жизни.

"Представьте себе разницу, если бы они все еще были работающими членами королевской семьи. Они были бы в центре внимания, куда бы они ни пошли. Они были бы покровителями организаций и благотворительных организаций, а не просто гостями. Я думаю, что работа Гарри в последние недели с WellChild и Sentebale (благотворительная организация, которую он помог создать в 2006 году для африканских сирот, в том числе живущих с ВИЧ/СПИДом) заставила его осознать, как много он потерял, переехав в Штаты", – подчеркнул он.

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