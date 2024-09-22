Голливуд закрывает двери перед принцем Гарри и Меган Маркл, – мнение
Меган Маркл имеет репутацию склочного и сварливого работодателя. От нее и принца Гарри за последние несколько лет ушли немало профессионалов, что не осталось незамеченным в Голливуде, считает колумнист Элисон Бишофф.
Попытки принца Гарри и Меган Маркл построить успешную карьеру на американском телевидении терпят неудачу, несмотря на подписанное сотрудничество с Netflix, анонсированное кулинарное шоу герцогини и даже сериал о Сассексах "Гарри и Меган". Голливуд испытывает по отношению к ним "злорадство с избытком яда", пишет в своей колонке для Daily Mail известный светский обозреватель Элисон Бошофф.
В качестве наиболее яркого примера того, что голливудские звезды первой величины игнорируют пару, автор назвала последнюю церемонии "Эмми". Сассексов в прошлом году не номинировали на премию, а в этом даже не пригласили на награждение, а также на афтепати на крыше отеля Waldorf Astoria, где присутствовали Кевин Костнер, Бри Ларсон и Хавьер Бардем, влиятельные боссы, такие как Дэвид Заслав из Warners, и восходящие звезды, включая актрису Ив Хьюсон — дочь Боно.
По словам Элисон, вечеринку устроило WME, голливудское агентство талантов, главой которого является Ари Эмануэль. Только в прошлом году он заработал $65 млн, больше многих из тех, кто собрался на вечеринке.
"Однако пропала одна из самых известных клиенток Эмануэля, Меган, герцогиня Сассекская. Она подписала с ним контракт в апреле 2023 года, что, казалось, было определенным предвестником крупных коммерческих связей и, возможно, новых сделок в сфере развлечений, которые будут идти в дополнение к ее текущей работе на Netflix. Но всего через три дня после жестокого разгрома в обычно спокойной библии индустрии The Hollywood Reporter, который назвал ее "Герцогиней Трудной", ни она, ни ее муж принц Гарри не показывали свои лица", – пишет Бошофф.
Меган не снималась в телешоу с тех пор, как в 2022 году вышел зажигательный документальный фильм Netflix "Гарри и Меган". В 2023-м состоялась премьера проекта принца Гарри о его "Играх непобежденных", который имел одни из самых низких рейтингов года на Netflix.
"Независимо от того, получили ли они приглашение или отказались идти, их присутствие на мероприятии заставило бы пару выглядеть по крайней мере оптимистично после статьи, в которой говорилось о ее рабочих методах, говорилось, что она была "просто ужасна", "диктатор на высоких каблуках" и "заставляла взрослых мужчин плакать"", – отмечает Элисон.
По словам одного из видных деятелей Голливуда, который с интересом наблюдал за успехами Гарри и Меган на "фабрике грез", они, похоже, пожинают своего рода "злорадство с дополнительной злобой", в котором преуспевает индустрия развлечений.
"Это был лишь вопрос времени, когда пресса отрасли начнет нападать. Трудно найти кого-то, кто скажет доброе слово об их репутации в кино и на телевидении", – подчеркивает он.
Статья, о которой упоминает Бошофф, вышла в The Hollywood Reporter еще 12 сенября, однако ее обсуждают до сих пор, поскольку издание очень внимательно читают воротили Голливуда. В материале обсуждалось, почему от Гарри И Меган уходят их сотрудники. Среди тех, кто уволился, были Тойя Холнесс, их глобальный пресс-секретарь до 2022 года, Кристин Вейл Ширмер, которая ушла с поста руководителя по связям с общественностью Гарри и Меган в 2021 году, Келей Томас Морган из Sunshine Sachs, которая ушла примерно в то же время, Кэтрин Сен-Лоран, некогда глава благотворительной организации Сассекских Archewell, главный операционный директор Archewell Мандана Даяни, руководитель контента Бен Браунинг, руководитель маркетинга Фара Тейлор. Последним в этом списке стал Джош Кеттлер.
"Все в ужасе от Меган. Она унижает людей, не принимает советов. Они оба плохо принимают решения, часто меняют свое мнение. Гарри очень, очень обаятельный человек – никакого высокомерия – но он очень много делает для других. А она просто ужасна", – рассказал один из источников.
Другой информатор добавил, что Меган – "абсолютно неумолима".
"Она марширует, как диктатор на высоких каблуках, кипя от злости и выкрикивая приказы. Я видел, как она доводит взрослых мужчин до слез".
Эти обвинения напоминают скандал в 2018 году, когда персонал Букингемского дворца обвинил Меган в том, что она издевалась над ними.
По этому поводу даже провели расследование, но его результаты так и не были обнародованы.
Меган решительно отрицала обвинения и осудила их как часть "расчетливой клеветнической кампании".
Элисон удивляется, почему WME не предотвратили появление такого разгромного материала.
Несколькими неделями ранее на голливудском новостном сайте Puck появилась статья о "худших сделках" "пикового телевизионного периода". Среди прочего, сделка Гарри и Меган на $100 миллионов с Netflix (которая истекает в следующем сентябре) была упомянута в одном ряду с создательницей Fleabag Фиби Уоллер-Бридж, которая подписала мегасделку с Amazon в 2019 году. За пять лет она не принесла ни копейки прибыли.
"Ожидается, что стриминговый сервис не будет продлевать свою пятилетнюю сделку на 100 миллионов долларов, подписанную в 2020 году… Страстный проект Меган, анимационное детское шоу Pearl, уже был отменен", – говорится в публикации.
Один из старших продюссеров сервиса заявил, мейнстримный Голливуд вряд ли когда-либо воспринимал Гарри и Меган всерьез.
"С самого начала Archewell казался большинству наблюдателей за индустрией скорее упражнением по построению бренда, чем настоящей производственной операцией. Netflix в то время раздавал тщеславные сделки как конфеты, поэтому все просто пожимали плечами и предполагали, что их компания не добьется многого, несмотря на щедрую поддержку. Но даже скептики Гарри и Меган были бы шокированы тем, как мало они на самом деле достигли. И в более суровом климате индустрии в 2024 году, когда тысячи людей потеряли работу, а экономика индустрии развлечений переживает трудности, теперь некоторые испытывают к ним настоящую неприязнь и недоверие", – резюмировал собеседник.
Ранее Фокус писал, что Меган Маркл снова пожаловалась на жизнь в королевской семье, а ее сводная сестра Саманта пророчит герцогине развод с принцем Гарри.