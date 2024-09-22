Голливуд закрывает двери перед принцем Гарри и Меган Маркл, – мнение

Меган Маркл имеет репутацию склочного и сварливого работодателя. От нее и принца Гарри за последние несколько лет ушли немало профессионалов, что не осталось незамеченным в Голливуде, считает колумнист Элисон Бишофф.

Related video

Попытки принца Гарри и Меган Маркл построить успешную карьеру на американском телевидении терпят неудачу, несмотря на подписанное сотрудничество с Netflix, анонсированное кулинарное шоу герцогини и даже сериал о Сассексах "Гарри и Меган". Голливуд испытывает по отношению к ним "злорадство с избытком яда", пишет в своей колонке для Daily Mail известный светский обозреватель Элисон Бошофф.

В качестве наиболее яркого примера того, что голливудские звезды первой величины игнорируют пару, автор назвала последнюю церемонии "Эмми". Сассексов в прошлом году не номинировали на премию, а в этом даже не пригласили на награждение, а также на афтепати на крыше отеля Waldorf Astoria, где присутствовали Кевин Костнер, Бри Ларсон и Хавьер Бардем, влиятельные боссы, такие как Дэвид Заслав из Warners, и восходящие звезды, включая актрису Ив Хьюсон — дочь Боно.

По словам Элисон, вечеринку устроило WME, голливудское агентство талантов, главой которого является Ари Эмануэль. Только в прошлом году он заработал $65 млн, больше многих из тех, кто собрался на вечеринке.

"Однако пропала одна из самых известных клиенток Эмануэля, Меган, герцогиня Сассекская. Она подписала с ним контракт в апреле 2023 года, что, казалось, было определенным предвестником крупных коммерческих связей и, возможно, новых сделок в сфере развлечений, которые будут идти в дополнение к ее текущей работе на Netflix. Но всего через три дня после жестокого разгрома в обычно спокойной библии индустрии The Hollywood Reporter, который назвал ее "Герцогиней Трудной", ни она, ни ее муж принц Гарри не показывали свои лица", – пишет Бошофф.

Меган не снималась в телешоу с тех пор, как в 2022 году вышел зажигательный документальный фильм Netflix "Гарри и Меган". В 2023-м состоялась премьера проекта принца Гарри о его "Играх непобежденных", который имел одни из самых низких рейтингов года на Netflix.

Герцоги Сассекские Фото: Getty Images

"Независимо от того, получили ли они приглашение или отказались идти, их присутствие на мероприятии заставило бы пару выглядеть по крайней мере оптимистично после статьи, в которой говорилось о ее рабочих методах, говорилось, что она была "просто ужасна", "диктатор на высоких каблуках" и "заставляла взрослых мужчин плакать"", – отмечает Элисон.

По словам одного из видных деятелей Голливуда, который с интересом наблюдал за успехами Гарри и Меган на "фабрике грез", они, похоже, пожинают своего рода "злорадство с дополнительной злобой", в котором преуспевает индустрия развлечений.

"Это был лишь вопрос времени, когда пресса отрасли начнет нападать. Трудно найти кого-то, кто скажет доброе слово об их репутации в кино и на телевидении", – подчеркивает он.

Статья, о которой упоминает Бошофф, вышла в The Hollywood Reporter еще 12 сенября, однако ее обсуждают до сих пор, поскольку издание очень внимательно читают воротили Голливуда. В материале обсуждалось, почему от Гарри И Меган уходят их сотрудники. Среди тех, кто уволился, были Тойя Холнесс, их глобальный пресс-секретарь до 2022 года, Кристин Вейл Ширмер, которая ушла с поста руководителя по связям с общественностью Гарри и Меган в 2021 году, Келей Томас Морган из Sunshine Sachs, которая ушла примерно в то же время, Кэтрин Сен-Лоран, некогда глава благотворительной организации Сассекских Archewell, главный операционный директор Archewell Мандана Даяни, руководитель контента Бен Браунинг, руководитель маркетинга Фара Тейлор. Последним в этом списке стал Джош Кеттлер.

"Все в ужасе от Меган. Она унижает людей, не принимает советов. Они оба плохо принимают решения, часто меняют свое мнение. Гарри очень, очень обаятельный человек – никакого высокомерия – но он очень много делает для других. А она просто ужасна", – рассказал один из источников.

Другой информатор добавил, что Меган – "абсолютно неумолима".

Меган Маркл завоевала спорную репутацию как работодатель Фото: Соцсети

"Она марширует, как диктатор на высоких каблуках, кипя от злости и выкрикивая приказы. Я видел, как она доводит взрослых мужчин до слез".

Эти обвинения напоминают скандал в 2018 году, когда персонал Букингемского дворца обвинил Меган в том, что она издевалась над ними.

По этому поводу даже провели расследование, но его результаты так и не были обнародованы.

Меган решительно отрицала обвинения и осудила их как часть "расчетливой клеветнической кампании".

Элисон удивляется, почему WME не предотвратили появление такого разгромного материала.

Несколькими неделями ранее на голливудском новостном сайте Puck появилась статья о "худших сделках" "пикового телевизионного периода". Среди прочего, сделка Гарри и Меган на $100 миллионов с Netflix (которая истекает в следующем сентябре) была упомянута в одном ряду с создательницей Fleabag Фиби Уоллер-Бридж, которая подписала мегасделку с Amazon в 2019 году. За пять лет она не принесла ни копейки прибыли.

"Ожидается, что стриминговый сервис не будет продлевать свою пятилетнюю сделку на 100 миллионов долларов, подписанную в 2020 году… Страстный проект Меган, анимационное детское шоу Pearl, уже был отменен", – говорится в публикации.

Один из старших продюссеров сервиса заявил, мейнстримный Голливуд вряд ли когда-либо воспринимал Гарри и Меган всерьез.

"С самого начала Archewell казался большинству наблюдателей за индустрией скорее упражнением по построению бренда, чем настоящей производственной операцией. Netflix в то время раздавал тщеславные сделки как конфеты, поэтому все просто пожимали плечами и предполагали, что их компания не добьется многого, несмотря на щедрую поддержку. Но даже скептики Гарри и Меган были бы шокированы тем, как мало они на самом деле достигли. И в более суровом климате индустрии в 2024 году, когда тысячи людей потеряли работу, а экономика индустрии развлечений переживает трудности, теперь некоторые испытывают к ним настоящую неприязнь и недоверие", – резюмировал собеседник.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл снова пожаловалась на жизнь в королевской семье, а ее сводная сестра Саманта пророчит герцогине развод с принцем Гарри.