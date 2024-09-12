Меган Маркл снова пожаловалась на жизнь в королевской семье

Жена принца Гарри вспомнила, как неуютно чувствовала себя еще несколько лет назад.

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43-летняя Меган Маркл, жена принца Гарри, посетила сессию книжного клуба Опры Уинфри Godmothers в Саммерленде, недалеко от ее дома в Монтесито, и выступила перед присутствующими. В своей речи герцогиня Сассекская снова упомянула о трудностях, с которыми столкнулась, став членом королевской семьи Великобритании, пишет Daily Mail.

Она подробно рассказала о посещении книжного магазина во время своей поездки в Нью-Йорк в 2019 году — когда друзья Меган устроили ей вечеринку в честь рождения ребенка в одном из самых дорогих люксов отеля The Mark Hotel на Манхэттене.

"Для меня тайком пробраться в Нью-Йорк пять лет назад было действительно большим событием. Мне все еще было так неуютно находиться в мире. Я знала, что безопасность того, чего я жаждала, я могу найти в книжном магазине", – заявила Маркл

Затем герцогиня поблагодарила основателей книжного магазина Godmothers Рудольфа Уолша и Викторию Джексон за то, что "они предоставили пространство для того, чтобы так много людей чувствовали себя увиденными через страницы, будь то смех, горе, чувство одиночества.

Среди других гостей на мероприятии были актриса сериала "Хор" Джейн Линч и писательница Элизабет Холмс, написавшая в 2020 году книгу "Ее Королевское Высочество: Так много мыслей о королевском стиле", в которой был проанализирован гардероб Меган.

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от статуса работающих членов королевской семьи и переехали в Монтесито, Калифорния, в 2020 году.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл планируют свой третий квазикоролевский визит в одну из африканских стран до конца этого года.