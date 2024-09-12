Меган Маркл знову поскаржилася на життя в королівській родині

Дружина принца Гаррі згадала, як незатишно почувалася ще кілька років тому.

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43-річна Меган Маркл, дружина принца Гаррі, відвідала сесію книжкового клубу Опри Вінфрі Godmothers у Саммерленді, недалеко від її будинку в Монтесіто, і виступила перед присутніми. У своїй промові герцогиня Сассекська знову згадала про труднощі, з якими зіткнулася, ставши членом королівської сім'ї Великої Британії, пише Daily Mail.

Вона докладно розповіла про відвідування книжкової крамниці під час своєї поїздки до Нью-Йорка 2019 року — коли друзі Меган влаштували їй вечірку на честь народження дитини в одному з найдорожчих люксів готелю The Mark Hotel на Мангеттені.

"Для мене потайки пробратися до Нью-Йорка п'ять років тому було справді великою подією. Мені все ще було так незатишно перебувати у світі. Я знала, що безпеку того, чого я жадала, я можу знайти в книжковому магазині", — заявила Маркл

Потім герцогиня подякувала засновникам книжкової крамниці Godmothers Рудольфу Волшу і Вікторії Джексон за те, що "вони надали простір для того, щоб так багато людей почувалися побаченими через сторінки, чи то сміх, чи то горе, чи то почуття самотності.

Серед інших гостей на заході були акторка серіалу "Хор" Джейн Лінч і письменниця Елізабет Голмс, яка написала 2020 року книжку "Її Королівська Високість: Так багато думок про королівський стиль", у якій проаналізували гардероб Меган.

Герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від статусу членів королівської сім'ї, які працюють, і переїхали в Монтесіто, Каліфорнія, 2020 року.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі і Меган Маркл планують свій третій квазікоролівський візит в одну з африканських країн до кінця цього року.