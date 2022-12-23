Cериал Меган Маркл и принца Гарри стал крупнейшим документальным дебютом в истории Netflix

Сериал собрал более 175 миллионов часов просмотра

Related video

8 декабря состоялась премьера сериала "Гарри и Меган". Как и ожидалось, скандальный проект произвел фурор. Издание Hypebae сообщает, что сериал о принце Гарри и Меган Маркл стал крупнейшим документальным дебютом в истории Netflix.

Отмечается, что сериал собрал более 175 миллионов часов просмотра и вошел в топ-10 в более чем 85 странах. В кинокартине герцоги рассказали о своем знакомстве и начале романа в 2016 году. Также супруги раскрыли скандальные подробности жизни в Букингемском дворце, в частности о травле Меган Маркл членами королевской семьи Великобритании и известными таблоидами.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Instagram @people

Напомним, герцоги Сассекские требуют извинений от королевской семьи за скандалы и оскорбления.

Также Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл снова появятся в сериале от Netflix. На этот раз герцогские супруги предстали в документальном сериале о "вдохновляющих лидерах" — Live to Lead ("Живи, чтобы вести"). В новой картине от популярной стриминговой платформы расскажут о жизни Джасинды Ардерн (премьер-министр Новой Зеландии), Греты Тунберг (эко-активистка), Нельсона Манделы (бывший президент ЮАР) и т.д.

На широкие экраны документальный сериал выйдет 31 декабря 2022 года. Сообщалось о запланированных семи сериях.