Серіал Меган Маркл і принца Гаррі став найбільшим документальним дебютом в історії Netflix

Серіал зібрав понад 175 мільйонів годин перегляду.

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8 грудня відбулася прем'єра серіалу "Гаррі та Меган". Як і очікувалося, скандальний проєкт справив фурор. Видання Hypebae повідомляє, що серіал про принца Гаррі та Меган Маркл став найбільшим документальним дебютом в історії Netflix.

Зазначається, що серіал зібрав понад 175 мільйонів годин перегляду й увійшов у топ 10 у більш ніж 85 країнах. У стрічці герцоги розповіли про своє знайомство та початок роману у 2016 році. Також подружжя розкрило скандальні подробиці життя в Букінгемському палаці, зокрема про цькування Меган Маркл членами королівської родини Великобританії та відомими таблоїдами.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Instagram @people

Нагадаємо, герцоги Сассекські вимагають вибачень від королівської родини за скандали й образи.

Також Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл знову з'являться в серіалі від Netflix. Цього разу герцогське подружжя постало в документальному серіалі про "лідерів, які надихають" — Live to Lead ("Живи, щоб вести"). У новій картині від популярної стримінгової платформи розкажуть про життя Джасінди Ардерн (прем'єр-міністерка Нової Зеландії), Грети Тунберг (екоактивістка), Нельсона Мандели (колишній президент ПАР) тощо.

На широкі екрани документальний серіал вийде 31 грудня 2022 року. Повідомлялося про заплановані сім серій.