Принц Гаррі та Меган Маркл з'являться у ще одному серіалі від Netflix (відео)

Напередодні відбулася прем'єра скандальної документальної картини "Гаррі та Меган".

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Принц Гаррі та Меган Маркл знову знялися в серіалі від Netflix. У мережі опублікували трейлер картини.

Цього разу герцогське подружжя постало в документальному серіалі про "лідерів, котрі надихають" — Live to Lead ("Живи, щоб вести").

У новій картині від популярної стримінгової платформи розкажуть про життя Джасінди Ардерн (прем'єр-міністр Нової Зеландії), Грети Тунберг (екоактивістка), Нельсона Мандели (колишній президент ПАР) тощо.

Зазначимо, що на широкі екрани документальний серіал вийде 31 грудня 2022. Повідомлялося про запланованих сім серій.

[ + – ] Новий серіал за участю принца Гаррі та Меган Маркл

Напередодні відбулася прем'єра скандальної документальної картини "Гаррі та Меган". У ній герцоги розповіли про своє знайомство та початок роману у 2016 році. Також подружжя розкрило скандальні подробиці життя у Букінгемському палаці, зокрема цькування Меган Маркл членами королівської родини Великобританії та відомими таблоїдами.

Серіал встановив нові рекорди на стримінговому майданчику як документальна картина.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: татуировки

Нагадаємо, герцоги Сассекські вимагають вибачень від королівської родини за скандали та образи.

Також Фокус писав про святкову листівку 2022 від принца Гаррі та Меган Маркл, у якій вони не згадали про Різдво.