Принц Гаррі та Меган Маркл з'являться у ще одному серіалі від Netflix (відео)
Напередодні відбулася прем'єра скандальної документальної картини "Гаррі та Меган".
Принц Гаррі та Меган Маркл знову знялися в серіалі від Netflix. У мережі опублікували трейлер картини.
Цього разу герцогське подружжя постало в документальному серіалі про "лідерів, котрі надихають" — Live to Lead ("Живи, щоб вести").
У новій картині від популярної стримінгової платформи розкажуть про життя Джасінди Ардерн (прем'єр-міністр Нової Зеландії), Грети Тунберг (екоактивістка), Нельсона Мандели (колишній президент ПАР) тощо.
Зазначимо, що на широкі екрани документальний серіал вийде 31 грудня 2022. Повідомлялося про запланованих сім серій.
Напередодні відбулася прем'єра скандальної документальної картини "Гаррі та Меган". У ній герцоги розповіли про своє знайомство та початок роману у 2016 році. Також подружжя розкрило скандальні подробиці життя у Букінгемському палаці, зокрема цькування Меган Маркл членами королівської родини Великобританії та відомими таблоїдами.
Серіал встановив нові рекорди на стримінговому майданчику як документальна картина.
Нагадаємо, герцоги Сассекські вимагають вибачень від королівської родини за скандали та образи.
Також Фокус писав про святкову листівку 2022 від принца Гаррі та Меган Маркл, у якій вони не згадали про Різдво.