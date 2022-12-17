Жодного слова про Різдво. Меган Маркл та принц Гаррі представили святкову листівку

Листівка вийшла у цифровому форматі.

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Герцог та герцогиня Сассекські випустили новорічну листівку зі своєю фотографією. Вона створена у цифровому варіанті, і в ній не згадується Різдво. Зображенням поділився на своїй сторінці у Twitter біограф пари Омід Скобі.

На фото принц Гаррі та Меган Маркл зображені у вечір отримання премії Ripple of Hope Award Фонду боротьби за права людини імені Роберта Кеннеді з прав людини за боротьбу проти "структурного расизму" у королівській родині. На Меган — біла сукня з відкритими плечима, а молодший син британського короля зображений у чорному костюмі.

"Бажаємо вам радісних свят. Від нашої родини до вас та від імені наших команд в Archewell Foundation, Archewell Audio та Archewell Productions ми бажаємо вам здоров'я, миру та дуже щасливого Нового року!" — йдеться у підписі з використанням їхніх королівських титулів, яких пару пропонують позбавити фанати британської монархії після розгромних інтерв'ю Сассексів ЗМІ, а також виходу документального серіалу на Netflix.

Зі свого боку король Карл III і королева-консорт Камілла привітали підданих з різдвяним фото, зробленим за п'ять днів до смерті королеви, а принц і принцеса Уельські як знімок для вітальної листівки представили сімейний кадр, де позують разом зі своїми трьома дітьми.

Нагадаємо, король Великобританії не запросив молодшого сина з дружиною на сімейну різдвяну вечерю, давши зрозуміти, що вони відреагували на одкровення принца Гаррі та Меган Маркл. Раніше вся королівська родина з'явилася у Вестмінстерському абатстві на концерті різдвяних гімнів, який організує другий рік поспіль Кейт Міддлтон.