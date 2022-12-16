Кейт Міддлтон показала свої почуття до короля Карла III на публіці (відео)

Усі члени королівської сім'ї перебували у відмінному настрої.

Related video

40-річна принцеса Уельська вперше на публіці показала свою повагу королю Карлу III, зробивши перед ним реверанс у Вестмінстерському абатстві, куди королівська родина з'їхалася на різдвяний концерт гімнів.

Кейт Міддлтон провела свій другий в історії концерт "Разом на Різдво", який вийде в ефір на каналі ITV 24 грудня. Коли до собору прибув король, Кетрін поцілувала його в обидві щоки, перш ніж зробити низький реверанс. Цей момент дуже розчулив фанатів королівської родини.

"Приємно бачити цю подію і належну повагу, яка так легко віддається королю та королеві. Я радий, що вони прийшли підтримати нашу принцесу Уельську", "Вона робить їм реверанс з елегантністю і впевненістю, але без суєти, як завжди. Приклад для всіх", "Це насправді мене трохи зворушило. Кетрін — втілення грації і вірності, як же пощастило Вільяму", "Я плачу. Який поважний момент. Вона заслужила все, принцеса Уельська", "Кейт стане прекрасною майбутньою королевою", — пишуть у коментарях.

Зробивши реверанс, Кейт погладила короля по руці, після чого поцілувала королеву, присівши перед нею у реверансі. Карл III обійняв принца Вільяма і ніжно привітався з онуками: принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. Монарх поцілував дітей і погладив по голові.

Коли принц і принцеса Уельські підходили до абатства, публіка радісно вітала їх та кричала про любов.

Концерт в абатстві відвідало більше членів королівської родини. Цікаво, що Вільям прочитав уривок із різдвяного послання покійної королеви 2012 року, в якому Її Величність сказала, що її "завжди вражав дух єднання" на Різдво.

Кенсінгтонський палац повідомив, що другий концерт Кейт разом із різдвяними гімнами був присвячений покійній королеві та цінностям, які вона демонструвала протягом усього свого життя, враховуючи"борг, співчуття, віру, служіння, доброту, співчуття і підтримку інших". У палаці заявили, що ці принципи "розділялися та уособлювалися натхненими гостями, запрошеними до абатства на знак визнання їхньої невпинної роботи з надання допомоги навколишнім і турботі про них".

Захід відбувся ввечері того дня, коли в ефір вийшла друга частина документального серіалу "Гаррі та Меган". Незважаючи на велику кількість різних претензій, ні Вільям, ні король не збираються коментувати оприлюднену інформацію.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилася на концерті у розкішному пальті винного кольору.