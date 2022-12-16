Кейт Миддлтон показала свои чувства к королю Карлу III на публике (видео)

Все члены королевской семьи пребывали в отличном расположении духа.

Related video

40-летняя принцесса Уэльская впервые на публике показала свое почтение королю Карлу III, сделав перед ним реверанс в Вестминстерском аббатстве, куда королевская семья съехалась на рождественский концерт гимнов.

Кейт Миддлтон провела свой второй в истории концерт "Вместе на Рождество", который выйдет в эфир на канале ITV 24 декабря. Когда в собор прибыл король, Кэтрин поцеловала его в обе щеки, прежде чем сделать низкий реверанс. Этот момент очень умилил фанатов королевской семьи.

"Приятно видеть это событие и должное уважение, которое так легко отдается королю и королеве. Я рад, что они пришли поддержать нашу принцессу Уэльскую", "Она делает им реверанс с элегантностью и уверенностью, но без суеты, как всегда. Пример для всех", "Это на самом деле меня немного умилило. Кэтрин – воплощение грации и верности, как же повезло Уильяму", "Я плачу. Какой уважительный момент. Она заслужила все, принцесса Уэльская", "Кейт станет прекрасной будущей королевой", – пишут в комментариях.

Сделав реверанс, Кейт погладила короля по руке, после чего поцеловала королеву, также присев перед ней в реверансе. Карл III обнял принца Уильяма и нежно поздоровался с внуками: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Монарх поцеловал детей и погладил по голове.

Когда принц и принцесса Уєльские подходили к аббатству, публика радостно приветствовала их и кричала о любви.

Концерт в аббатстве посетили более членов королевской семьи. Примечательно, что Уильям прочитал отрывок из рождественского послания покойной королевы 2012 года, в котором Ее Величество сказала, что ее "всегда поражал дух единения" на Рождество.

Кенсингтонский дворец сообщил, что второй концерт Кейт вместе с рождественскими гимнами был посвящен покойной королеве и ценностям, которые она демонстрировала на протяжении всей своей жизни, включая "долг, сочувствие, веру, служение, доброту, сострадание и поддержку других". Во дворце заявили, что эти принципы "разделялись и олицетворялись вдохновенными гостями, приглашенными в аббатство в знак признания их неустанной работы по оказанию помощи окружающим и заботе о них".

Мероприятие состоялось вечером того дня, когда в эфир вышла вторая часть документального сериала "Гарри и Меган". Несмотря на обилие различных претензий, ни Уильям, ни король не собираются комментировать обнародованную информацию.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на концерте в роскошном пальто винного цвета.