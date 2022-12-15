Роскошный бордовый. Кейт Миддлтон появилась на публике в однотонном рождественском ансамбле

Принцесса Уэльская и ее дочь выбрали парные образы.

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Принцесса Уэльская второй раз организовала в Вестминстерском аббатстве концерт гимнов "Вместе на Рождествоʼ, а поддержать ее пришли принц Уильям со старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, король Карл III и королева-консорт Камилла, принц Эдуард и его супруга Софи, графиня Уэссекская, и другие члены королевской семьи.

Укутавшись от холода, Камилла выглядела элегантно в белом пальто, а Софи выбрала длинное белое пальто. Что же касается хозяйки вечера, то Кейт выглядела как всегда безупречно. Она появилась в бордовом ансамбле: длинном приталенном пальто, замшевыми туфлями-лодочками в тон, а в руках держала пару перчаток и сумку-клатч из крокодиловой кожи. Образ дополняли распущенные и уложенные волнами волосы и пара серег-подвесок с драгоценными камнями.

Принц Уильям был в строгом костюме и пальто, а дети повторяли образы родителей. На принцессе Шарлотте было пальто в тон тому. что надела Кейт, а на принце Джордже – копия ансамбля его отца.

[ + – ] Принц и принцесса Уэльские приехали в Вестминстерское аббатство со своими старшими детьми Фото: Getty

Члены королевской семьи смотрели на концерт в приподнятом настроении, решив проигнорировать полемику вокруг претензий принца Гарри и Меган Маркл на их шоу Netflix ранее в тот же день.

Служба в этом году была тем более особенной, что она посвящена памяти Ее Величества Королевы. Букингемский дворец ранее подтвердил, что он будет отражать ценности, которые она демонстрировала на протяжении всей своей жизни, включая "долг, сочувствие, веру, служение, доброту, сострадание и поддержку других".

Службу покажут на ITV в канун Рождества. Концерт будет сочетать современное и традиционное, с гимнами в исполнении всемирно известного хора Вестминстерского аббатства, а также с музыкальными представлениями и чтениями специальных гостей.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон показала, как наряжает новогоднюю елку.