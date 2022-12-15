Принцесса Уэльская сегодня будет вести концерт Рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве

Related video

Кейт Миддлтон опубликовала очень рождественское видео, показав, как она наряжает елку. Ролик анонсирует ее концерт в Вестминстерском аббатстве, на котором будут исполнятся рождественские гимны. На концерте Royal Carols: Together at Christmas также почтят память покойной королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

Концерт, на котором будут присутствовать король Карл, королева-консорт Камилла, принц Уильям и другие члены королевской семьи состоится сегодня, 15 декабря, в Вестминстерском аббатстве, а в эфир выйдет в эфир 24 декабря.

[ + – ] Кейт Миддлтон в уютном свитере показала, как наряжает елку

В анонсе сказано, что мероприятие в аббатстве пройдет "в честь Ее покойного Величества Королевы Елизаветы II" и станет первой службой Рождественских гимнов для Кейт в новом статусе принцессы Уэльской.

В коротком клипе, который был опубликован в Instagram Stories и Twitter принца и принцессы Уэльских, Кейт Миддлтон развешивает игрушки на елке, а на заднем плане играет рождественская музыка.

На экран наложена короткая подпись, которая гласит: "Последние штрихи перед концертом "Вместе на Рождество".

Продолжая тему праздника, Кейт надела уютный кремовый зимний джемпер с воротником-стойкой.

Она объединила теплый свитер с парой черных брюк, заправив ее за пояс и распустила волосы по плечам.

Это любимый свитер Кейт, связанный в стиле фэйр-айл, который она уже надевала в начале 2022 года, читая детям сказку в видеообращении, и в котором часто появляется не на торжственных мероприятиях.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон анонсировала концерт рождественских гимнов в роскошном красном платье. А накануне она и принц Уильям представили официальную рождественскую открытку от их семьи. Для фото они позировали вместе с детьми.

Надо отметить, что свитер, в котором появилась Кейт Миддлтон – в трендах сезона зима 2022/2023. Фокус ранее писал о самых популярных свитерах, которые помогут создать модный зимний образ.