Принцеса Уельська сьогодні вестиме концерт Різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві

Related video

Кейт Міддлтон опублікувала дуже різдвяне відео, показавши, як вона прикрашає ялинку. Ролик анонсує її концерт у Вестмінстерському абатстві, на якому виконаються різдвяні гімни. На концерті Royal Carols: Together at Christmas також вшанують пам'ять покійної королеви Єлизавети II. Про це пише Daily Mail.

Концерт, на якому будуть присутні король Карл, королева-консорт Камілла, принц Вільям та інші члени королівської родини, відбудеться сьогодні, 15 грудня, у Вестмінстерському абатстві, а в ефір вийде 24 грудня.

[ + – ] Кейт Міддлтон у затишному светрі показала, як прикрашає ялинку

В анонсі сказано, що захід в абатстві пройде "на честь Її покійної Величності Королеви Єлизавети II" та стане першою службою Різдвяних гімнів для Кейт у новому статусі принцеси Уельської.

У короткому кліпі, який опублікований в Instagram Stories та Twitter принца та принцеси Уельських, Кейт Міддлтон розвішує іграшки на ялинці, а на задньому плані грає різдвяна музика.

На екран накладено короткий підпис, який говорить: "Останні штрихи перед концертом "Разом на Різдво".

Продовжуючи тему свята, Кейт одягла затишний зимовий кремовий джемпер з коміром-стійкою.

Вона об'єднала теплий светр із парою чорних штанів, заправивши її за пояс і розпустила волосся по плечах.

Це улюблений светр Кейт, пов'язаний у стилі феєр-айл, який вона вже одягала на початку 2022 року, читаючи дітям казку у відеозверненні, і в якому часто з'являється не на урочистих заходах.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон анонсувала концерт різдвяних гімнів у розкішній червоній сукні. А напередодні вона та принц Вільям представили офіційну різдвяну листівку від їхньої родини. Для фото вони позували разом із дітьми.

Треба зазначити, що светр, у якому з'явилася Кейт Міддлтон, — у трендах сезону зима 2022/2023. Фокус раніше писав про найпопулярніші светри, які допоможуть створити модний зимовий образ.