Кейт Міддлтон у приголомшливій червоній сукні анонсувала концерт до Різдва

Поки в ЗМІ вирують пристрасті через серіал Netflix про принца Гаррі та Меган Маркл, принцеса Уельська анонсувала концерт, присвячений святам.

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Кейт Міддлтон опублікувала знімок, анонсувавши королівський концерт різдвяних гімнів, ведучею якого вона буде вперше як принцеса Уельська. Концерт відбудеться наступного четверга. Про це пише Daily Mail.

Поки ЗМІ обговорюють скандальний проєкт Netflix про принца Гаррі та Меган Маркл, Кейт Міддлтон продемонструвала присутність духу та повідомила, що на концерті будуть відзначені самовіддані зусилля громад по всій Великій Британії та данина поваги покійній королеві Єлизаветі.

40-річна Кейт Міддлтон проведе службу в четвер на честь Її покійної Величності королеви Єлизавети II, яка стане її першою службою Різдвяних гімнів із того часу, як їй було присвоєно титул принцеси Уельської.

[ + – ] Різдвяний стиль Кейт Міддлтон Фото: The Royal Family

Вона сяяла в розкішній червоній сукні "Аврора" з паєтками вартістю 460 фунтів стерлінгів від британського бренду Needle & Thread, з прозорими вишитими рукавами та звуженою талією. Раніше вона вже її одягала у 2020 році.

Кейт зняли на тлі прикрашеної ялинки, прикрашеної гірляндами, золотими та червоними бантами та дрібницями.

Нове фото з'явилося після того, як з'ясувалося, що її чоловік принц Вільям навряд чи колись помириться зі своїм рідним братом після його зради, продемонстрованої в документальному серіалі Netflix.

За словами інсайдерів, принц Вільям лютує через неповагу, яку, на його думку, Гаррі проявляв до їхньої бабусі, коли вона була жива і зараз, після її смерті.

І джерела вважають, що скандальний документальний серіал, який, як відомо, спадкоємець престолу не дивився, але, певно, в якийсь момент це зробить, мало що змінить в його думці.

Гаррі та Меган заявили, що в Британії "процвітає расизм" і розкритикували Вільяма та Кейт за те, що ті, зокрема, не люблять обійматися.

"Коли я вперше зустріла Вілла та Кейт, я пам'ятаю, я була в рваних джинсах і босоніж, я хотіла її обійняти, я завжди так роблю, я не розуміла, що дратує багатьох британців", — заявила Меган.

"Принц Вільям — дуже закрита людина, і те, що робить Гаррі, — ця наруга дала всім, у що він вірить", — сказав друг принца Уельського.

Але поки Вільяма та Кейт критикують їхні родичі, вони займаються власними справами. Майбутня служба гімнів, яку очолює принцеса Уельська, буде поєднувати в собі як традиційні, так і сучасні елементи, охоплюючи людей усіх віросповідань.

Хор виступить у Вестмінстерському абатстві, а гості читатимуть звернення до нації. Король Карл III та королева-консорт Камілла також будуть присутні на службі.

Нагадаємо, після повернення зі США, Кейт Міддлтон уже з'явилася на офіційному прийомі в Букінгемському палаці в розкішному образі й одягнувши особливі прикраси з королівської колекції.