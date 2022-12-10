Кейт Миддлтон в потрясающем красном платье анонсировала концерт к Рождеству

Пока в СМИ бушуют страсти из-за сериала Netflix про принца Гарри и Меган Маркл, принцесса Уэльская анонсировала концерт, посвященный наступающим праздникам.

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Кейт Миддлтон опубликовала снимок, анонсировав королевский концерт рождественских гимнов, ведущей которого она будет впервые в качестве принцессы Уэльской. Концерт состоится в следующий четверг. Об этом пишет Daily Mail.

Пока СМИ вовсю обсуждают скандальный проект Netflix про принца Гарри и Меган Маркл, Кейт Миддлтон продемонстрировала присутствие духа и сообщила, что на концерте будут отмечены самоотверженные усилия общин по всей Великобритании и дань уважения покойной королеве Елизавете.

40-летняя Кейт Миддлтон проведет службу в четверг в честь Ее покойного Величества королевы Елизаветы II, которая станет ее первой службой Рождественских гимнов с тех пор, как ей был присвоен титул принцессы Уэльской.

[ + – ] Рождественский стиль Кейт Миддлтон Фото: The Royal Family

Она блистала в роскошном красном платье "Аврора" с пайетками стоимостью 460 фунтов стерлингов от британского бренда Needle & Thread, с прозрачными вышитыми рукавами и зауженной талией. Ранее она уже его надевала в 2020 году.

Кейт сняли на фоне украшенной рождественской елки, украшенной гирляндами, золотыми и красными бантами и безделушками.

Новая фотография появилась после того, как выяснилось, что ее муж, принц Уильям, вряд ли когда-либо помирится со своим родным братом после его предательства, продемонстрированного в документальном сериале Netflix.

По словам инсайдеров, принц Уильям в ярости из-за неуважения, которое, по его мнению, Гарри проявлял к их бабушке, когда она была жива и сейчас, после ее смерти.

И источники полагают, что скандальный документальный сериал, который, как известно, наследник престола не смотрел, но, вероятно, в какой-то момент это сделает, мало что изменит в его мнении.

Гарри и Меган заявили, что в Британии "процветает расизм" и раскритиковали Уильяма и Кейт за то что те, в частности, не любят обниматься.

"Когда я впервые встретила Уилла и Кейт, я помню, я была в рваных джинсах и босиком, я хотела ее обнять, я всегда так делаю, я не понимала, что раздражает многих британцев", — заявила Меган.

"Принц Уильям — очень закрытый человек, и то, что делает Гарри, — это надругательство нал всем, во что он верит", — сказал друг принца Уэльского.

Но пока Уильяма и Кейт критикуют их родственники, они занимаются собственными делами. Предстоящая служба гимнов, возглавляемая принцессой Уэльской, будет сочетать в себе как традиционные, так и современные элементы, охватывая людей всех вероисповеданий.

Хор выступит в Вестминстерском аббатстве, а гости будут читать обращения к нации. Король Карл III и королева-консорт Камилла также будут присутствовать на службе.

Напомним, после возвращения из США, Кейт Миддлтон уже появилась на официальном приеме в Букингемском дворце в роскошном образе и надев особенные украшения из королевской коллекции.