Кейт Миддлтон надела очень особенные драгоценности из королевской коллекции на официальный прием

И в том числе 100-летню тиару "Цветок лотоса", которую матери королевы Елизаветы II подарил ее супруг.

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После своего трехдневного тура по США Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись в Великобританию и буквально отправились "с корабля на бал". Принц и принцесса Уэльские появились на приеме для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце. И Кейт блистала в исторических украшениях британской короны. Об этом пишет Tatler.

В последний раз прием для членов дипломатического корпуса проводился еще в декабре 2019 года, его принимала королева Елизавета II. Так что прием стал особенным событием для короля Карла.

На нем Кейт Миддлтон появилась в роскошном платье от своего любимого бренда Jenny Packham: красном, закрытом и украшенном вышивкой.

[ + – ] Кейт Миддлтон в знаменитой тиаре "Цветок лотоса" Фото: Getty Images

Также Кейт выбрала несколько впечатляющих украшений из королевской сокровищницы.

Особое внимание привлекала знаменитая историческая тиара "Цветок лотоса", которую Кейт в последний раз надевала в 2015 году.

Это изысканное украшение будущий король Георг IV подарил своей невесте, Елизавете Боуз-Лайон, в 1923 году. Изначально это было ожерелье из бриллиантов и жемчуга в греческом стиле. Но будущей королеве-матери оно, видимо, не слишком понравилось, так как она отдала ее ювелирам, которые переделали колье в тиару в стиле ар-деко. Это заняло у ювелиров Garrard заняло полгода.

[ + – ] Так тиара выглядела изначально Фото: Instagram British Royal Jewels [ + – ] Елизавета Боуз-Лайон в тиаре "Цветок лотоса" Фото: Instagram British Royal Jewels

И обновленное украшение, которое получило название "Цветок лотоса", или "Папирусная тиара" из-за ее оригинального дизайна, так полюбилось Елизавете Боуз-Лайон, что она даже позировала в нем для официальных портретов. Только носила она тиару по моде того времени – надвинув на лоб. В 1937 году она одолжила тиару своей сестре леди Мэри Эльфинстон на коронацию.

Позже тиара была подарена принцессе Маргарет, которая часто появлялась в ней на официальных приемах.

Она даже одолжила любимую тиару невесте своего сына, 2-го графа Сноудона. Серена Алейна Стэнхоуп, дочь графа Харрингтона была в знаменитой тиаре на свадьбе в 1993 году.

Сама Кейт надевала "Цветок лотоса" в 2013 году на вечер в Букингемском дворце, а затем на государственном банкете в честь президента Китая Си Цзиньпина в 2015 году.

Образ она дополнила парой бриллиантовых серег, которые когда-то надевала королева Елизавета. И брошью в стиле ар-деко, которая, как считается, была подарена ей на 40-летие.

[ + – ] Кейт Миддлтон в знаменитой тиаре "Цветок лотоса"

Еще одна эмалевая брошь украшала орденскую ленту. Это Королевский семейный орден. На нем, в золотой рамке, окруженной бриллиантами, изображена молодая Елизавета II в вечернем платье. Королева присуждала этот орден в знак личного уважения женщинам-членам королевской семьи.

Всего его успели получить 15 женщин, включая королеву-мать, принцессу Маргарет и принцессу Диану. Две из них не принадлежали к королевской семье: герцогиня Графтон и герцогиня Девонширская. Сейчас королевские эксперты предполагают, что король Карл III создаст свой собственный орден.

Напомним, брошь в стиле ар-деко за 14 500 фунтов стерлингов – это новое украшение, которое Кейт Миддлтон надевает очень часто, сочетая с фамильными украшениями королевской семьи. Эксперты полагают, что это был подарок от принца Уильяма, или ее родителей на день рождения.