Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Маргарет появилась на дипломатическом приеме

Принцесса Уэльская вместе с мужем, принцем Уильямом, а также с королем Карлом III и его супругой Камиллой принимала представителей стран, аккредитованных при дворе Сент-Джеймс

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Пока мир замер в ожидании выхода первого эпизода шестисерийного сериала "Гарри и Меган", который определенно снова ударит по королевской семье, принц и принцесса Уэльские продолжают с достоинством исполнять свои обязанности. Старшие члены "фирмы" устроили ежегодный прием дипломатического корпуса в белых галстуках в Букингемском дворце.

Кейт Миддлтон выгллядела сногсшибательно в красном кружевном приталенном платье в пол от своего любимого дизайнера Jenny Packham и тиаре "Цветок лотоса". Сделанная из бриллиантов в виде веера, увенчанная плавающими арками из бриллиантов, она ранее принадлежала принцессе Маргарет. Жена принца Уильяма уже надевала ее на дипломатический прием во дворце в 2013 году и на свой первый государственный банкет в Великобритании в 2015 году во время официального визита в Китай.

К ее платью был прикреплен орден на желтой ленте с портретом молодой королевы Елизаветы II в вечернем платье с лентой и звездой ордена Подвязки. Броши являются признаком того, что их владелица стала частью Ордена Королевской семьи, честь, которую монарх дарует женщинам-членам "фирмы". В общей сложности 15 женщин были удостоены этой чести покойной королевой, которая, как считается, была впервые представлена ​​Георгом IV в 1800-х годах, поскольку женщины при королевском дворе обычно не имели памятных медалей, которые есть у мужчин. Сама королева была награждена орденами королевской семьи из рук своего деда, короля Георга V, и отца, короля Георга VI. Предыдущие получатели Ордена королевской семьи королевы Елизаветы II включали королеву-мать, принцессу Маргарет и Диану, принцессу Уэльскую.

Сейчас есть семь живых получателей ордена: принцесса Уэльская Кєтрин, королева-консорт Камилла, графиня Уэссекская Софи, королевская принцесса Анна, герцогиня Кентская, герцогиня Глостерская и достопочтенная леди Огилви.

Образ Кэтрин завершала пара бриллиантовых серег королевы Елизаветы II Queen's Diamond Frame и синий пояс Королевского Викторианского ордена.

[ + – ] Принцесса Уэльская общается с дипломатами, приглашенными на прием Фото: Getty Images

Обычно вечер белого галстука проводится каждый декабрь, но в 2020 и 2021 годах приемов не было из-за пандемии Covid. Фуршет традиционно включает в себя ужин и танцы.

На вечере монарх принимает дипломатический корпус в парадных залах Букингемского дворца. До 2000 гостей приглашены, чтобы отпраздновать присутствие в Лондоне одного из крупнейших дипломатических корпусов в мире и увидеть, как король и королева встречаются с представителями стран, аккредитованных при дворе Сент-Джеймс.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон поразила публику в Бостоне ярко-зеленым нарядом, взятым напрокат. Кроме того, эксперты подсчитали, во сколько обошелся гардероб принцессы Уэльской для поездки в США.