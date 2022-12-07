Кейт Міддлтон у тіарі принцеси Маргарет з'явилася на дипломатичному прийомі

Принцеса Уельська разом із чоловіком, принцом Вільямом, а також із королем Карлом III і його дружиною Каміллою приймала представників країн, акредитованих при дворі Сент-Джеймс.

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Поки світ завмер в очікуванні виходу першого епізоду шестисерійного серіалу "Гаррі та Меган", який, безперечно, знову вдарить по королівській родині, принц і принцеса Уельські продовжують гідно виконувати свої обов'язки. Старші члени "фірми" влаштували щорічний прийом дипломатичного корпусу в білих краватках у Букінгемському палаці.

Кейт Міддлтон мала надзвичайний вигляд у червоній мереживній приталеній сукні до підлоги від своєї улюбленої дизайнерки Jenny Packham і тіарі "Квітка лотоса". Зроблена з діамантів у вигляді віяла, увінчана плавучими арками з діамантів, вона раніше належала принцесі Маргарет. Дружина принца Вільяма вже одягала її на дипломатичний прийом у палаці у 2013 році та на свій перший державний банкет у Великій Британії у 2015 році під час офіційного візиту в Китай.

До її сукні був прикріплений орден на жовтій стрічці з портретом молодої королеви Єлизавети II у вечірній сукні зі стрічкою та зіркою ордена Підв'язки. Брошки є ознакою того, що їхня власниця стала частиною Ордену Королівської родини, честь, яку монарх дарує жінкам-членам "фірми". Загалом 15 жінок були удостоєні цієї честі покійною королевою, яка, як вважається, була вперше представлена ​​Георгом IV у 1800-х роках, оскільки жінки королівського двору зазвичай не мали пам'ятних медалей, які є в чоловіків. Сама королева була нагороджена орденами королівської сім'ї з рук свого діда, короля Георга V, та батька, короля Георга VI. Попередні отримувачі Ордену королівської родини королеви Єлизавети II включали королеву-мати, принцесу Маргарет і Діану, принцесу Уельську.

Нині є сім живих одержувачок ордену: принцеса Уельська Кетрін, королева-консорт Камілла, графиня Вессекська Софі, королівська принцеса Анна, герцогиня Кентська, герцогиня Глостерська та високоповажна леді Огілві.

Образ Кетрін завершувала пара діамантових сережок королеви Єлизавети II Queen's Diamond Frame і синій пояс Королівського Вікторіанського ордену.

[ + – ] Принцеса Уельська спілкується дипломатами, запрошеними на прийом Фото: Getty Images

Зазвичай вечір білої краватки проводиться кожен грудень, але у 2020 та 2021 роках прийомів не було через пандемію Covid. Фуршет традиційно включає вечерю й танці.

На вечорі монарх приймає дипломатичний корпус у парадних залах Букінгемського палацу. Близько 2000 гостей запрошено відсвяткувати присутність у Лондоні одного з найбільших дипломатичних корпусів у світі й побачити, як король і королева зустрічаються з представниками країн, акредитованих при дворі Сент-Джеймс.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон вразила публіку в Бостоні яскраво-зеленим вбранням, узятим напрокат. Крім того, експерти підрахували, скільки коштував гардероб принцеси Уельської для поїздки в США.