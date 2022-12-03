Модні критики підрахували вартість гардеробу Кейт Міддлтон для візиту до США

З урахуванням коштовностей, які Кетрін одягала на публіці, її вбрання перевищили суму $15 мільйонів.

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Принцеса Уельська за три дні перебування в Бостоні вкотре підтвердила звання ікони стилю і весь час вояжа змінила сім нарядів. Модні оглядачі підрахували, що гардероб Кейт Міддлтон коштував приблизно $50 000 без урахування коштовностей з королівської скарбниці, пише Daily Mail.

Дружина майбутнього короля Великобританії віддала перевагу речам британських брендів, зокрема костюмам та пальтам від Alexander McQueen, сукням від Burberry та Emilia Wickstead.

День 1

З трапу літака в міжнародному аеропорту Логан у Бостоні Кетрін спустилася у темно-синьому костюмі від згаданого Alexander McQueen за $3080 доларів. Образ доповнювали водолазка в тон та замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi за $775. З прикрас вона обрала сережки з діамантами та сапфірами, які належали раніше принцесі Діані. Покійна принцеса Уельська була помічена у блискучих двоярусних сережках у формі квітів кілька разів до своєї смерті в 1997 році, зокрема, коли вона була присутня на Met Gala в Нью-Йорку в 1996 році і під час візиту до Канади в 1991 році.

Прибувши до США, вже незабаром королівське подружжя вирушило на презентацію Earthshot до мерії Бостона. Для цього заходу Кейт одягла картату зелену сукню Burberry середньої довжини з драпіруванням на талії за $1550, темно-зелене пальто від Alexander McQueen, туфлі від бренду Emmy London за $430 і доповнила ансамбль сумочкою Mulberry за $1035 і парою перлинних сережок Shyla London.

У той же день подружжя побувало на баскетбольному матчі на стадіоні TD Garden, куди Кейт Міддлтон з'явилася в наряді за $5723. На ній був вінтажний синій жакет Chanel з обробкою та гудзиками з тисненим логотипом CC1995 за $4698, чорні штани та туфлі на підборах Gianvito Rossi за $775 доларів за тон.

Як аксесуари вона обрала золоті сережки від Shyla London за $92 і позолочене намисто-ланцюжок Laura Lombardi за $158.

День 2

У четвер, 1 грудня, принц і принцеса Уельські зустрілася з генеральним директором Greentown Labs та президентом Північно-східної ради з чистої енергії, і Кейт обрала образ за $11 260. Вона одягла темно-бордові штани з високою талією, які коштували $927 доларів, та відповідний блейзер, зроблений Роланом Муре. Точна ціна блейзера невідома, але аналогічні куртки Roland Mouret продаються за $1986.

Кетрін доповнила образ парою замшевих туфель Gianvito Rossi за $675, сережками-кільцями Daniella Draper за $3008 та екстравагантною сумкою Chanel, яка більше не продається, але спочатку оцінювалася у $4664.

Пізніше того ж дня її Королівська Високість переодяглася в інший стильний ансамбль, коли вони з Вільямом вирушили до парку Пірс у Бостоні, щоб подивитися на підвищення рівня моря. Це вбрання коштувало $11 348 доларів.

Вона була одягнена в яскраво-оранжеву водолазку від Габріели Херст за $790 і відповідну спідницю за $1590, а також довге коричневе пальто від Alexander McQueen. У той час як пальто, схоже, зроблено на замовлення, подібне від бренду продається онлайн за $5960.

Ансамбль завершували пара коричневих чобіт на високих підборах, але неясно, який бренд їх зробив. Щодо її прикрас, вона знову носила сережки-кільця Daniella Draper за $3008.

День 3

Кейт розпочала третій день своєї подорожі до Бостона з відвідування Центру розвитку дитини Гарвардського університету в образі, вартість якого склала $3076. Вона одягла пошиту на замовлення синю сукню з довгими рукавами та коміром від Emilia Wickstead. Оригінальна сукня коштує $1201, але без рукавів, тож, схоже, її переробили спеціально для Кетрін.

Герцогиня Кембриджська та Корнуолльська була в туфлях Gianvito Rossi за $775, а в руках тримала синю шкіряну сумку Mulberry, яку перепродано в Інтернеті за $1100.

Апофеозом поїздки стала церемонія вручення премії Earthshot Prize Awards, на якій принцеса Уельська з'явилася в яблучно-зеленій орендованій зеленій сукні від Solace London, яка за вартістю $525 коштувала їй $91 на платформі HURR.

До сукні Кетрін одягла кольє покійної принцеси Діани, яка, як вважають, коштує близько $15 мільйонів.

Кейт додала образу ще більше блиску, одягнувши сережки Asprey з діамантами та смарагдами за $11 375 із власної колекції.

Вбрання майбутньої королеви завершували дизайнерські туфлі від Gianvito Rossi за $2495.

Нагадаємо, чому прихильниця Кейт Міддлтон із США розплакалася під час зустрічі з нею.