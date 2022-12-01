Кейт Міддлтон з'явилася на заході у розкішній сукні від Burberry

Дружина майбутнього короля Великої Британії вибрала для поїздки речі британських дизайнерів.

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Принцеса Уельська Кетрін, яка разом із чоловіком, принцом Вільямом, зараз перебуває у Бостоні, привертає увагу всього світу своїми виходами, оскільки всім цікаво, чим здивує публіку британська ікона стилю. І Кейт Міддлтон виправдовує очікування публіки. Так, на презентації премії Earthshot у мерії Бостона Її Королівська Високість з'явилася у вбранні від британських дизайнерів.

Кейт підкреслила екологічність премії, одягнувши зелений ансамбль, що складається з темно-зеленого приталеного пальта від Alexander McQueen і зеленої сукні в клітинку середньої довжини Burberry з довгими рукавами та складками на талії. Образ вона доповнила парою відповідних туфель на підборах за 430 доларів від Emmy London та темно-зеленою сумкою Mulberry за 1 035 доларів.

[ + – ] Принц Вільям і Кейт Міддлтон у мерії Бостона Фото: вулкан

З прикрас на Кетрін були перлинні сережки за 85 доларів від британського ювелірного бренду Shyla London, який, як і варто було очікувати, "пишається своєю етичною мотивацією і прагне боротися із забрудненням довкілля та зміною клімату, спричиненими швидкою модою".

На презентації Earthshot Кейт приєдналася до свого чоловіка на сцені мерії, щоб офіційно розпочати цьогорічний захід, натиснувши кнопку, яка освітила 16 пам'яток Бостона зеленим світлом.

Її поява в мерії відбулася трохи більше, ніж через годину після того, як принц і принцеса Уельські приземлилися в США, вилетівши комерційним рейсом British Airways із Лондона в міжнародний аеропорт Логан. Кейт по трапу спустилася в елегантному темно-синьому костюмі від Alexander McQueen і водолазці в тон, додавши до ансамблю сережки покійної принцеси Діани.

Нагадаємо, принц і принцеса Уельські вже відвідали баскетбольний матч у Бостоні.