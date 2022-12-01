Кейт Міддлтон одягла на баскетбольний матч у Бостоні вінтажний жакет Chanel

Принц Вільям і Кейт Міддлтон уважно спостерігали за грою, про щось активно перемовляючись.

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Принц і принцеса Уельські, які зараз перебувають з візитом у США, зненацька з'явилися на баскетбольному матчі між командами Boston Celtics та Miami Heat, повідомляє Hello.

На спортивній арені TD Garden Кейт Міддлтон з'явилася у вінтажному синьому твідовому жакеті від Chanel, в якому вже виходила раніше у світ, а образ доповнила чорними класичними брюками і замшевими туфлями-човниками. Принц Вільям одягнув темний костюм і сорочку.

Диктор стадіону показав Кейт і Вільяма на великому екрані, і 20-тисячна публіка привітала високопоставлених гостей, які сиділи поруч з обраною губернаторкою Массачусетса Маурою Хілі, пані мером Бостона Мішель Ву, легендою "Селтікс" Томасом "Сетчем" Сандеріхом та власниками обох команд і їхніх дружин.

[ + – ] На стадіоні Кейт Міддлтон з'явилася у вінтажному блейзері Chanel Фото: вулкан

Принц і принцеса уважно стежили за грою, про щось активно перемовляючись. Зазначимо, що перед початком гри члени королівської сім'ї зустрілися з членами "сім'ї Селтікс", зокрема з представниками Фонду Boston Celtics Shamrock, який займається масовими програмами та стратегічним фінансуванням місцевих організацій, які обслуговують уразливі групи населення або групи, які потребують допомоги.

Пара була присутня на грі до самого закінчення, а після матчу потисла руки фанатам і фотографувалися з ними.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон обрала для польоту в США костюм від свого улюбленого дизайнера й одразу задала тон візиту.