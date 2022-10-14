Кейт Міддлтон приміряла вінтажний жакет Chanel

Синій колір займає почесне місце в гардеробі принцеси Вельської.

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40-річна принцеса Вельська Кетрін вкотре продемонструвала, що любить і вміє носити речі синього кольору. На арені Copper Box в Олімпійському парку королеви Єлизавети Її Королівська Високість з'явилася в розкішному ансамблі, поєднавши класику та сучасність.

На захід із нагоди 10-річчя програми Coach Core дружина майбутнього короля Великобританії приїхала в класичних чорних штанах і вінтажному твідовому жакеті Chanel із чорно-золотими гудзиками. З прикрас вона обрала лише золотий ланцюжок із невеликою підвіскою, а волосся залишила розпущеним. Образ завершували чорні туфлі на підборах.

Програма Coach Core була запущена Королівським фондом у відповідь на лондонські заворушення й для того, щоб зробити свій внесок у збереження ідеалів Олімпійських і Паралімпійських ігор 2012 року в Лондоні. З того часу ця тепер уже незалежна благодійна організація допомогла більш ніж 750 молодим людям із малозабезпечених сімей пройти стажування в місцевих спортивних тренерів, що дозволить їм розпочати значну кар'єру, відновити освіту й підвищити рівень активності у своєму районі.

Послами програми є капітанка England Lioness і Manchester City Стеф Хоутон, шестиразовий олімпійський чемпіон Макс Вітлок, легенда тенісу Джуді Мюррей і знаменитий тренер із гімнастики Скотт Ханна.

Зазначимо, що останнім часом герцогиня Кембриджська та Корнуольська часто комбінує чорні штани з жакетами та блейзерами, створюючи ділові ансамблі, які чудово пасують для заходів, пов'язаних із відвідуванням лікарень, організацій і ділових переговорів. Зокрема, нещодавно вона з'явилася в кремовому блейзері Zara, під який вибрала топ у тон.