Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у кремовому блейзері Zara

Принцеса Уельська продовжує задавати модні тренди.

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Принц і принцеса Уельські напередодні Всесвітнього дня психічного здоров'я записали спеціальну програму на BBC Radio 1, куди їх запросила як почесних гостей редакція програми новин, орієнтованої на молодь.

Королівське подружжя подискутувало з активістами й експертами в галузі психічного здоров'я.

На записі Кейт Міддлтон виглядала не менш елегантно, ніж на зустрічах та офіційних заходах. У студію вона приїхала в блейзері Zara кремового кольору, підібравши під нього такого ж кольору топ і чорні штани. Особливу увагу привертало золоте намисто у вигляді ланцюжка з великими ланками та підвіскою-серцем від бренду Laura Lombardi.

Її чоловік був у темно-сірому костюмі та синій сорочці.

В ефірі радіо Кетрін зазначила, що "новини звучатимуть трохи інакше", а принц Вільям порівняв методи допомоги людям, які мають певні проблеми зі своїм психічним здоров'ям, зі скринькою з інструментами.

"Скринька з інструментами — досить корисна аналогія для використання. Багато людей не розуміють, що їм потрібно, поки це не з'явиться. Ви можете жити одним життям за одну хвилину, і щось кардинально змінюється, і ви розумієте, що у вас не обов'язково є інструменти чи досвід, щоб упоратися з цим", — пояснив він аналогію.

Зі свого боку глава ВВС Radio 1 Алед Гайдн Джонс не приховував своєї радості з приводу того, які гості до них прийшли.

"Було чудово знову привітати принца та принцесу Уельських у нашій студії, щоб обговорити те, що так близько їх серцю і серцю нашої аудиторії. Те, що обговорювалося сьогодні, знайде відгук у багатьох наших слухачів, і для нас дуже багато означає те, що ми всі можемо працювати разом, щоб допомогти впоратися зі стигмою навколо цієї проблеми".

Раніше ми писали про те, що Вільям і Кейт відвідали Північну Ірландію з одноденним візитом, поспілкувавшись із представниками організацій, які пропонують допомогу та підтримку людям із різних верств суспільства. Там принцеса Уельська з'явилася в елегантному діловому ансамблі.