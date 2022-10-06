Кейт Міддлтон вирушила до Ірландії і на один вечір стала барменом

Принц Вільям та принцеса Уельська несподівано вирушили до Белфасту.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям вирушили з одноденним візитом до Белфасту, Північна Ірландія. І це був дуже насичений подіями день. Кейт навіть стала на місце бармена у місцевому пабі. Про це пише Daily Mail.

Для візиту Кейт вибрала елегантний образ: блакитну шовкову блузку за 295 фунтів стерлінгів, вузькі штани та легке блакитне пальто від Alexander McQueen. І обране нею вбрання залишалося бездоганним навіть після цілого дня зустрічей та візитів.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям у Белфасті Фото: Getty Images

Принц і принцеса Уельські отримали титули барона і баронеси Каррікфергус від Її покійної Величності королеви Єлизавети II після їхнього весілля у 2011 році. Тож вони зустрілися місцевою молодіжною організацією в однойменному місті, яка надає психологічну підтримку молоді.

Також вони відвідали благодійну організацію PIPS, яка надає підтримку людям, які розглядають чи колись розглядали можливість самогубства.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям у Белфасті

Ще однією зупинкою був Торговий ринок у Белфасті, де Кейт зайняла місце бармена та взяла участь у конкурсі на змішування коктейлів. Її суперником став принц Вільям і він переміг у поєдинку.

На вулиці принца та принцесу чекали шанувальники, але не обійшлося і без невеликого інциденту. Одна з жінок, потиснувши руку Кейт, нагадала їй, що Ірландія, перш за все, належить ірландцям. Але Кейт згладила незручність, усміхнувшись їй у відповідь.

[ + – ] "Ірландія належить ірландцям", — сказав Кейт жінка у натовпі

Відбулося і порушення негласних правил королівського етикету: зазвичай члени королівської сім'ї не роблю селфі, але принц Вільям зробив виняток для одного з чоловіків.

Окрім шанувальників, принц і принцеса Уельські погладили, напевно, всіх собак у Белфасті, яких привели їхні господарі на площу цього дня.

Кейт і Вільям люблять собак, втім, як і решта членів королівської родини.

Нагадаємо, раніше Вільям і Кейт їздили до Уельсу, а днем раніше Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ сама, вже в статусі принцеси Уельської. Вона відвідала Королівську лікарню. І обрала приголомшливу жовту сукню для візиту.