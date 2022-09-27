Кейт Міддлтон показала, з чим поєднувати яскраве пальто восени

Принц і принцеса Вельські завершили жалобу королевою та повернулися до своїх обов'язків.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон повернулися до виконання обов'язків високопоставлених членів королівської сім'ї після жалоби за її величністю Єлизаветою II та несподівано для багатьох з'явилися у Вельсі, пише Hello.

Принц і принцеса Вельські почали свій валлійський тур у Голіхеді, що в Північному Вельсі, з відвідин місцевої рятувальної станції RNLI. Вони зустрілися з командою та волонтерами. Потім подружжя вирушило до Holyhead Marine і кафе-бару, де пара поспілкувалася з представниками місцевого бізнесу й організацій, у тому числі з береговою охороною та курсантами.

Кейт мала розкішний і яскравий вигляд у стильному малиновому пальті, прикрашеному золотими гудзиками. Під нього вона одягла легкий в'язаний джемпер, чорні широкі штани з поясом і завершила образ човниками на шпильці.

Як аксесуари вона обрала золоті сережки та маленьку чорну сумочку.

Принц Вільям мав чепурний вигляд у темно-синьому костюмі, в'язаній краватці та коричневих замшевих туфлях.

[ + – ] Школяр зустрічає принцесу Вельську квітами Фото: татуировки

Після Голіхеда спадкоємець престолу з дружиною поїде в Суонсі на південному заході Вельсу. Вони відвідають церкву Святого Хоми, яка була перетворена на громадський центр, що пропонує життєво важливі послуги сотням людей. У планах — зустріч із волонтерами, які працюють у церковному продовольчому банку й ініціативі Swansea Baby Basics, що роздає предмети першої необхідності й одяг матерям, які опинилися в складній життєвій ситуації.

Це перший візит королівського подружжя у Вельс після того, як вони отримали титули принца та принцеси Вельських, наданих їм королем Карлом III. Вільям і Кейт говорили про бажання використати своє становище для захисту народу Вельсу й демонстрації країни світу, а також служити країні "зі смиренністю й великою повагою".

"Принц і принцеса глибоко прив'язані до Вельсу, побудувавши свій перший сімейний будинок в Англсі, і їм дуже сподобалися попередні візити, а також теплота й доброта, виявлені валлійцями. Їхні Королівські Високості сподіваються провести більше часу у Вельсі в найближчі місяці та роки, приділяючи час зміцненню своїх відносин із громадами в усіх частинах Вельсу", — заявив представник пари.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон уперше з'явилася на публіці після смерті королеви.