Кейт Міддлтон уперше з'явилася на публіці після похорону Єлизавети II

Дружина майбутнього короля Великобританії продовжує носити жалобу за королевою.

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40-річна принцеса Вельська Кетрін разом із чоловіком, принцом Вільямом, відвідала Гілдхолл у Віндзорі, де в місцевій ратуші подружжя подякувало всім, хто підтримував королівську родину у зв'язку зі смертю Єлизавети II, а також персоналу та волонтерам за допомогу в організації траурної процесії. Мала вона, як завжди, елегантний і стильний вигляд.

Для зустрічі з британцями принцеса одягла чорне двобортне пальто довжини міді в стилі мілітарі від Dolce & Gabbana з двома рядами великих золотих ґудзиків. Своє вбрання вона доповнила чорними колготками та парою класичних чорних туфель на підборах.

Волосся Кетрін було розпущене, а макіяж підкреслював природну красу королівської особи. Як прикраси вона обрала перлинні сережки.

Принц Вільям одягнув темно-синій костюм, пошитий чітко за його фігурою.

Їхня поїздка у Віндзор відбулася після того, як Вільям і Кейт з'явилися на державному похороні Її Величності, який відбувся у Вестмінстерському абатстві 19 вересня.

На прощанні з королевою принц Вільям був у військовій формі, а Кейт мала елегантний вигляд у чорній сукні-пальті від Alexander McQueen і парі замшевих туфель на підборах від Gianvito. Образ вона завершила крислатим капелюхом від Philip Treacy з тонкою вуаллю та перлинним кольє-чокером із колекції Її Величності.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон одним поглядом взяла в облогу Меган Маркл під час появи "чудової четвірки" у Віндзорі.