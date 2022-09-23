Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после похорон Елизаветы II

Жена будущего короля Великобритании продолжает носить траур по королеве.

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40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, посетила Гилдхолл в Виндзоре, где в местной ратуше супруги поблагодарили всех, кто поддерживал королевскую семью в связи со смертью Елизаветы II, а также персонал и волонтеров за помощь в организации траурной процессии. Выглядела она, как всегда, элегантно и стильно.

Для встречи с британцами принцесса надела черное двубортное пальто длины миди в стиле милитари от Dolce & Gabbana с двумя рядами крупных золотых пуговиц. Свой наряд она дополнила черными колготками и парой классических черных туфель на каблуке.

Волосы Кэтрин были распущены, а макияж подчеркивал естественную красоту королевской особы. В качестве украшений она выбрала жемчужные серьги.

Принц Уильям надел темно-синий костюм, сшитый четко по его фигуре.

Их поездка в Виндзор состоялась после того, как Уильям и Кейт появились на государственных похоронах Ее Величества, которые состоялись в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

На прощании с королевой принц Уильям был в военной форме, а Кейт выглядела элегантно в черном платье-пальто от Alexander McQueen и паре замшевых туфель на каблуках от Gianvito. Образ она завершила широкополой шляпой от Philip Treacy с тонкой вуалью и жемчужным колье-чокером из коллекции Ее Величества.

Напомним, Кейт Миддлтон одним взглядом осадила Меган Маркл во время появления "великолепной четверки" в Виндзоре.