Кейт Миддлтон показала, с чем сочетать яркое пальто осенью

Принц и принцесса Уэльские завершили траур по королеве и вернулись к своим обязанностям.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон вернулись к исполнению обязанностей высокопоставленных членов королевском семьи после траура оп Ее Величеству Елизавете II, и неожиданно для многих появились в Уэльсе, пишет Hello.

Принц и принцесса Уэльские начали свой валлийский тур в Холихеде, Северный Уэльс, с посещения местной спасательной станции RNLI. Они встретились с командой и волонтерами. Затем супруги отправились в Holyhead Marine и кафе-бар, где пара пообщалась с представителями местного бизнеса и организаций, в том числе с береговой охраной и курсантами.

Кейт выглядела роскошно и ярко в стильном малиновом пальто, украшенном золотыми пуговицами. Под него она надела легкий вязаный джемпер, черные широкие брюки с поясом и завершила образ лодочками на шпильке.

В качестве аксессураров она выбрала золотые серьги и маленькую черную сумочку.

Принц Уильям выглядел щеголевато в темно-синем костюме, вязаном галстуке и коричневых замшевых туфлях.

[ + – ] Школьник встречает принцессу Уэльскую цветами Фото: Getty

После Холихеда наследник престола с женой поедут в Суонси на юго-западе Уэльса. Они посетят церковь Святого Фомы, которая была преобразована в общественный центр, предлагающий жизненно важные услуги сотням людей. В планах – встреча с волонтерами, которые работают в церковном продовольственном банке и инициативе Swansea Baby Basics, раздающей предметы первой необходимости и одежду матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Это первый визит королевской четы в Уэльс после того, как они получили титулы принца и принцессы Уэльских, пожалованных им королем Карлом III. Уильям и Кейт говорили о желании использовать свое положение для защиты народа Уэльса и демонстрации страны миру, а также служить стране "со смирением и большим уважением".

"Принц и принцесса глубоко привязаны к Уэльсу, построив свой первый семейный дом в Англси, и им очень понравились предыдущие визиты, а также теплота и доброта, проявленные валлийцами. Их Королевские Высочества надеются провести больше времени в Уэльсе в ближайшие месяцы и годы, уделяя время укреплению своих отношений с общинами во всех частях Уэльса",– заявил представитель пары.

Напомним, Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после смерти королевы.