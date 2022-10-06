Кейт Миддлтон отправилась в Ирландию и на один вечер стала барменом

Принц Уильям и принцесса Уэльская неожиданно отправились в Белфаст

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Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились с однодневным визитом в Белфаст, Северная Ирландия. И это был очень насыщенный событиями день. Кейт даже стала на место бармена в местном пабе. Об этом пишет Daily Mail.

Для визита Кейт выбрала элегантный образ: голубую шелковую блузку за 295 фунтов стерлингов, узкие брюки и легкое голубое пальто от Alexander McQueen. И выбранный ею наряд оставался безупречным даже после целого дня встреч и визитов.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям в Белфасте Фото: Getty Images

Принц и принцесса Уэльские получили титулы барона и баронессы Каррикфергус от Ее покойного Величества королевы Елизаветы II после их свадьбы в 2011 году. Так что они встретились местной молодежной организацией в одноименном городе, которая оказывает психологическую поддержку молодежи.

Также они посетили благотворительную организацию PIPS, которая оказывает поддержку людям, которые рассматривают или когда-либо рассматривали возможность самоубийства.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям в Белфасте

Еще одной остановкой был Торговый рынок в Белфасте, где Кейт заняла место бармена и приняла участие в конкурсе на смешивание коктейлей. Ее соперником стал принц Уильям и он победил в поединке.

На улице принца и принцессу ожидали поклонники, но не обошлось и без небольшого инцидента. Одна из дам, пожав руку Кейт, напомнила ей, что Ирландия, прежде всего, принадлежит ирландцам. Но Кейт сгладила неловкость, улыбнувшись ей в ответ.

[ + – ] "Ирландия принадлежит ирландцам", - сказал Кейт женщина в толпе

Произошло и нарушение негласных правил королевского этикета: обычно члены королевской семьи не делаю селфи, но принц Уильям сделал исключение для одного из мужчин.

Кроме поклонников, принц и принцесса Уэльские погладили, наверное всех собак в Белфасте, которых привели их хозяева на площадь в этот день

Кейт и Уильям любят собак, впрочем, как и все остальные члены королевской семьи.

Напомним, ранее Уильям и Кейт ездили в Уэльс, а днем ранее Кейт Миддлтон впервые вышла в свет сама, уже в статусе принцессы Уэльской. Она посетила Королевскую больницу. И выбрала потрясающее желтое платье для визита.