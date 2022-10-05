Кейт Миддлтон впервые сама вышла в свет, как принцесса Уэльская

Кейт в идеальном желтом платье посетила Королевскую больницу

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Кейт Миддлтон после траурных мероприятий, посвященных покойной королеве Елизавете, возвращается к своим обязанностям. В желтом платье за 220 фунтов она посетила родильное отделение в Королевской больнице графства Суррей. Об этом пишет Daily Mail.

Это стал первый одиночный визит Кейт в статусе принцессы Уэльской. Новый титул она получила 9 сентября. Для визита к новорожденным и их матерям, Кейт выбрала, пожалуй самый позитивный цвет – желтый, и плиссированное миди-платье от Karen Millen за 220 фунтов стерлингов.

[ + – ] Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская Фото: Getty Images

Подразделение Королевской больницы, получившее в этом году награду ЮНИСЕФ, поддерживает до 3000 младенцев и их матерей в год. Так что Кейт, матери троих детей, было о чем поговорить с пациентками.

Образ она дополнила контрастными темно-синими замшевыми туфлями на шпильке и темно-синим клатчем. А также простыми серебряными украшениями. Неизменным было только ее обручальное сапфировое кольцо, которое ранее принадлежало принцессе Диане.

[ + – ] Кейт Миддлтон в платье за 220 фунтов стерлингов

Принцесса встретилась с сотрудниками подразделения Jasmine Team, которое помогает женщинам, страдающим психическими заболеваниями в дородовой и послеродовой периоды. От таких депрессий страдает каждая пятая женщина в Великобритании.

Принцесса Уэльская недавно стала покровительницей Альянса материнского психического здоровья, так что к списку благотворительных организаций, патроном которых она является, добавился еще один.

На прошлой неделе Кейт впервые появилась после похорон королевы вместе со своим мужем принцем Уильямом, когда они посетили Уэльс.

Таким образом Кейт и Уильям дали понять, что траур завершен и они снова вернулись к своим обязанностям, как члены королевской семьи. Надо понимать, что теперь, с новыми титулами и престолом Великобритании в перспективе, внимания к ним будет еще больше, чем раньше.

А тем временем принца Гарри и Меган Маркл сравнивают с герцогом Виндзорским и его возлюбленной Уоллис Симпсон, ради которой он отрекся от престола.