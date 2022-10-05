Эксперты говорят, что принц Гарри распространяет вокруг себя грусть, а Меган подражает Уоллис Симпсон

Принц Гарри, как и Эдуард VIII, оба женились на разведенных американках и рассорились с королевской семьей

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Принца Гарри все чаще сравнивают с королем Эдуард VIII, его двоюродным дедушкой. И находят все больше параллелей в их биографии. Об этом пишет Daily Mail.

Король Эдуард VIII стал королем после смерти своего отца Георга V, однако отрекся от престол из-за любви к разведенной американке Уоллис Симпсон. В ночь на 11 декабря бывший король выступил по радио с речью. "Я нашел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю", — заявил Эдуард.

После него королем автоматически стал герцог Альберт Георг Йоркский, известный, как Георг VI, а его дочь, принцесса Елизавета, стала наследницей, а впоследствии и королевой. Георг VI короновался в мае 1937 года, в тот самый день, когда собирался короноваться его брат.

Королевский биограф Хьюго Викер отмечает, что Эдуард хоть и остался с любимой женщиной, но после отречения от престола и разрыва отношений с королевской семьей, стал "излучать печаль".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Теперь Хьюго видит ту же грусть и у принца Гарри. После Мегзит он казался глубоко несчастным.

Оба мужчины оставили королевские обязанности в погоне за счастьем с разведенными американками, но Викерс утверждает, что "в конце концов именно долг делал их счастливыми".

Хотя Эдуард VIII никогда не сожалел о своем отречении, Викерс утверждает, что он "никогда не видел никого с такими печальными глазами", как у бывшего монарха.

А Меган биографы теперь сравнивают с Уоллис Симпсон. Причем параллели прослеживаются даже в их нарядах. Даже красный наряд, в котором Меган недавно позировала для официального снимка, напоминает одно из платьев Уоллис.

Есть и другие исторические параллели: обе, и Уоллис Симпсон и Меган Маркл были разведенными американками, когда познакомились со своими британскими принцами, и им было по 34 года. Оба вызвали бурный интерес у международной общественности и раздор в королевской семье.

Хотя герцог Сассекский не разделяет склонности Эдварда к дорогой одежде, он демонстрирует такую ​​же безрассудную преданность Меган, как и Эдвард к Уоллис. И рядом со своими дамами принцы выглядят затравленно и печально, утверждают биографы.

[ + – ] Герцог Виндзорский и Уоллис Симпсон Фото: Getty Images

Но в то время, как самоуверенность Меган кажется безграничной, Уоллис использовала дорогую одежду, чтобы скрыть свою неуверенность.

На вопрос друга после отречения Эдуарда от престола в 1936 году, почему она уделяет так много времени и внимания одежде, она ответила: "Мой муж отказался от всего ради меня. Я не слишком красива, я не привлекаю внимание, и единственное, что я могу сделать, это одеваться лучше, чем кто-либо другой".

Есть еще одно различие между Уоллис Симпсон и Меган Маркл. Уоллис никогда не говорила о том, была ли к ней несправедлива королевская семья. Эдуард тоже не раздавал обиженные интервью.

Но Меган Маркл, получив от королевской семьи все, в чем было отказано Уоллис: титул Ее Королевского Высочества, королевскую свадьбу и теплый прием Виндзоров, все равно без устали говорит об обидах.

Ранее в прессе говорили о том, что принц Гарри был унижен на похоронах бабушки, королевы Елизаветы II.