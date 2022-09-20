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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Принц Гарри был унижен на похоронах бабушки

принц гарри, принц эндрю, похороны королевы, королевские похороны
Фото: Getty Images

Он так и не надел военную форму на похороны, а когда надел ее на бдение у гроба, то в упрощенном варианте

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Принц Гарри пожинает плоды своего ухода из королевской семьи. На похоронах королевы Елизаветы, он, как сообщают инсайдеры, "испытал унижение и разочарование", когда ему запретили надевать военную форму и даже в том момент, когда разрешили. Об этом пишет Us Magazine.

Когда принц Гарри еще исполнял обязанности члена королевской семьи, то военную форму ему даже полагалось надевать. Так, именно в ней он, например и женился. К тому же он отслужил в Афганистане и всегда подчеркивал свою особую связь с военными. Он даже основал "Игры непокоренных" в которых принимают участие ветераны. Но после скандального "мегзита" для него не сделали скидки даже на похоронах бабушки.

принц гарри, принц уильям, похороны королевы, королевские похороны Fullscreen
Принц Гарри до ссоры со своей семьей
Фото: Getty Images

Королева Елизавета II, надо напомнить, в 2020 году, когда принц Гарри с Меган Маркл переехал в США, своим указом лишила Гарри военных титулов и права ношения формы и наград.

Так что король Карл III нарушил волю покойной королевы, позволив сыну надеть форму на бдение внуков королевы у ее гроба. Но в этот момент, как сообщают инсайдеры, принц Гарри и испытал "унижение и разочарование", когда оказалось, что на его эполетах не будет инициалов "ER" (сокращение от имени покойной королевы — Elizabeth Regina), обозначавших принадлежность к королевской семье.

У принца Уильяма инициалы, конечно, присутствовали.

принц гарри, принц эндрю, похороны королевы, королевские похороны Fullscreen
За гробом бабушки принцы Эндрю и Гарри шли в гражданском
Фото: Скриншот

Также принц Гарри был расстроен, когда за гробом бабушки ему пришлось идти в гражданском. Как и его дяде, скандальному принцу Эндрю, который был замешан в скандале с Джеффри Эпштейном.

Впрочем, это не последнее разочарование, которое испытает принц Гарри в скором времени. Король Великобритании Карл III намерен отстранить принца Гарри и принца Эндрю от роли королевских заместителей.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, какие монархи прибыли на похороны королевы Елизаветы. Среди них были даже король Бутана, император Японии и султан Брунея. А также князь Монако Альбер с супругой Шарлен.

Кроме этого стало известно, кто нес гроб королевы и как, готовясь к траурной церемонии, были закреплены королевские регалии на крышке гроба. К слову, это были подлинные корона, скипетр и держава. После похорон их отправили на хранение в Тауэр.