Принц Гарри был унижен на похоронах бабушки

Он так и не надел военную форму на похороны, а когда надел ее на бдение у гроба, то в упрощенном варианте

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Принц Гарри пожинает плоды своего ухода из королевской семьи. На похоронах королевы Елизаветы, он, как сообщают инсайдеры, "испытал унижение и разочарование", когда ему запретили надевать военную форму и даже в том момент, когда разрешили. Об этом пишет Us Magazine.

Когда принц Гарри еще исполнял обязанности члена королевской семьи, то военную форму ему даже полагалось надевать. Так, именно в ней он, например и женился. К тому же он отслужил в Афганистане и всегда подчеркивал свою особую связь с военными. Он даже основал "Игры непокоренных" в которых принимают участие ветераны. Но после скандального "мегзита" для него не сделали скидки даже на похоронах бабушки.

[ + – ] Принц Гарри до ссоры со своей семьей Фото: Getty Images

Королева Елизавета II, надо напомнить, в 2020 году, когда принц Гарри с Меган Маркл переехал в США, своим указом лишила Гарри военных титулов и права ношения формы и наград.

Так что король Карл III нарушил волю покойной королевы, позволив сыну надеть форму на бдение внуков королевы у ее гроба. Но в этот момент, как сообщают инсайдеры, принц Гарри и испытал "унижение и разочарование", когда оказалось, что на его эполетах не будет инициалов "ER" (сокращение от имени покойной королевы — Elizabeth Regina), обозначавших принадлежность к королевской семье.

У принца Уильяма инициалы, конечно, присутствовали.

[ + – ] За гробом бабушки принцы Эндрю и Гарри шли в гражданском Фото: Скриншот

Также принц Гарри был расстроен, когда за гробом бабушки ему пришлось идти в гражданском. Как и его дяде, скандальному принцу Эндрю, который был замешан в скандале с Джеффри Эпштейном.

Впрочем, это не последнее разочарование, которое испытает принц Гарри в скором времени. Король Великобритании Карл III намерен отстранить принца Гарри и принца Эндрю от роли королевских заместителей.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, какие монархи прибыли на похороны королевы Елизаветы. Среди них были даже король Бутана, император Японии и султан Брунея. А также князь Монако Альбер с супругой Шарлен.

Кроме этого стало известно, кто нес гроб королевы и как, готовясь к траурной церемонии, были закреплены королевские регалии на крышке гроба. К слову, это были подлинные корона, скипетр и держава. После похорон их отправили на хранение в Тауэр.