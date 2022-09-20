Король Карл III планирует лишить принца Гарри и принца Эндрю роли королевских заместителей

Во время правления Елизаветы II эти роли исполнял ее сын Чарльз, внуки Уильям и Гарри, сын Эндрю.

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Король Великобритании Карл III намерен отстранить принца Гарри и принца Эндрю от роли королевских заместителей. Об этом пишет The Sunday Telegraph.

Как известно, британский монарх планирует внести поправки в закон о своих заместителях и исключить из этого списка младшего сына и брата.

"Этот шаг приведет к тому, что герцог Йоркский, герцог Сассекский и принцесса Беатрис (дочь принца Эндрю, — ред.) будут освобождены от своих обязанностей в роли государственных советников в случае, если Карл III будет недееспособен", — отмечают журналисты издания.

[ + – ] Король Карл III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Отметим, что во время правления Елизаветы II эти роли исполнял ее сын Чарльз, внуки Уильям и Гарри, сын Эндрю. И если закон о регентстве не будет изменен, то три члена королевской семьи будут иметь право на должность государственных советников.

Король Карл III (Чарльз) стал самым старшим британским монархом, вступившим в должность в позднем возрасте. После смерти королевы Елизаветы II ее старший сын занял британский престол.

[ + – ] Принц Эндрю Фото: Getty Images

Принц Гарри в начале 2020 сложил королевские обязанности и переехал с женой в США, где они с Меган Маркл дали ряд скандальных интервью, дискредитировавших королевскую семью Великобритании. Поэтому новый монарх планировал подать в суд на американскую актрису.

Что касается принца Эндрю, вокруг него скандалы существуют еще дольше. У королевского сына непривлекательная репутация в связи с обвинениями в дружбе с сексуальным Джеффри Эпштейном и подозрениями в том, что у принца были сексуальные контакты с несовершеннолетними девушками. Еще при жизни Елизаветы II его отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Напомним, как король Великобритании провел свою последнюю ночь в роли принца.

Также Фокус писал о скандале вокруг принца Эндрю во время прощания с королевой Елизаветой.