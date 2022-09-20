Король Карл ІІІ планує позбавити принца Гаррі та принца Ендрю ролі королівських замісників

Під час правління Єлизавети ІІ ці ролі виконував її син Чарльз, онуки Вільям та Гаррі, син Ендрю.

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Король Великобританії Карл ІІІ має намір відсторонити принца Гаррі та принца Ендрю від ролі королівських замісників. Про це пише The Sunday Telegraph.

Як відомо, британський монарх планує внести поправки в закон про своїх замісників і виключити з цього списку меншого сина та брата.

"Цей крок призведе до того, що герцог Йоркський, герцог Сассекський та принцеса Беатріс (донька принца Ендрю — ред.) будуть звільнені від своїх обов'язків у ролі державних радників у разі, якщо Карл ІІІ буде недієздатний", — зазначають журналісти видання.

[ + – ] Король Карл ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Зазначимо, що під час правління Єлизавети ІІ ці ролі виконував її син Чарльз, онуки Вільям та Гаррі, син Ендрю. І якщо закон про регентство не буде змінений, то троє членів королівської родини будуть мати право на посаду державних радників.

Король Карл ІІІ (Чарльз) став найстаршим британським монархом, який вступив на посаду у пізньому віці. Після смерті королеви Єлизавети ІІ її старший син посів британський престол.

[ + – ] Принц Ендрю Фото: Getty Images

Принц Гаррі на початку 2020 склав королівські обов'язки та переїхав з дружиною до США, де вони з Меган Маркл дали низку скандальних інтерв'ю, які дискредитували королівську родину Великобританії. Через це новий монарх планував подати до суду на американську акторку.

Щодо принца Ендрю, то навколо нього скандали існують ще довше. Королівський син має непривабливу репутацію у зв'язку зі звинуваченнями у дружбі із сексуальним Джеффрі Епштейном та підозрами в тому, що в принца були сексуальні контакти з неповнолітніми дівчатами. Ще за життя Єлизавети ІІ принца Ендрю усунули від виконання обов'язків члена королівської родини.

Нагадаємо, як король Великобританії провів свою останню ніч у ролі принца.

Також Фокус писав про скандал навколо принца Ендрю під час прощання з королевою Єлизаветою.