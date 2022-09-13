Як король Карл III провів останню ніч у ролі принца

Чарльз став новим королем Британії відразу після смерті Єлизавети ІІ.

Related video

Як відомо, останню ніч перед смертю Єлизавети II Карл III провів у Шотландії. За словами фотографа Артура Едвардса, який провів той день разом із королівською родиною, увечері всі сіли вечеряти, а наступного дня здоров'я Її Величності різко погіршилося, після чого стало відомо, що монарх померла.

"Напередодні ввечері я був у Дамфріс-Гаусі з принцом, ми там вечеряли. Це був чудовий вечір, а наступного дня я побачив, як усі швидко вийшли з готелю", — цитує Hellomagazine Артура Едвардса.

За словами фотографа, він одразу зрозумів, що щось сталося, і коли стало відомо про те, що королева померла, він виявив щире співчуття до принца.

"Йому важко змиритися зі втратою матері. Твоя мама — твій найкращий друг, і неважливо, хто ти в цьому світі", — сказав Артур, нагадавши, що минулого року Карл III утратив батька, принца Філіпа.

Артур зазначив, що після смерті матері король добре тримався на публіці.

"Я думаю, що він проробив блискучу роботу. Ця промова, яку він сказав, показала, що він чудово почав свій шлях короля", — додав фотограф.

Артур також розповів, як він зустрів нового короля та королеву-консорта, коли вони повернулися в RAF Northolt після смерті його матері.

"Він вийшов із літака, я був єдиним фотографом у літаку Королівських ВПС. Він підійшов до мене та сказав: "Ти в порядку?" Я сказав: "Я дуже шкодую про вашу втрату". І він сказав: "Ну, це мало трапитися одного разу". Потім він просто поплескав мене по руці та пішов", — зазначив Артур.

Нагадаємо, королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року в себе у маєтку в Балморалі у Шотландії в колі дітей та онуків. Вона увійшла в історію Британії як монарх, який правив найдовше. Королева правила країною протягом 75 років. Цього літа вона відсвяткувала свій Платиновий ювілей правління.

Як відомо, не всі члени королівської родини встигли попрощатися з монархом в останні хвилини її життя. Онука Єлизавети II принцеса Євгенія не змогла прилетіти в Шотландію, оскільки разом із сім'єю живе в Португалії.