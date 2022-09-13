Как король Карл III провел последнюю ночь в роли принца

Чарльз стал новым королем Британии сразу после смерти Елизаветы II.

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Как известно последнюю ночь перед смертью Елизаветы II Карл III провел в Шотландии. По словам фотографа Артура Эдвардса, который провел тот день вместе с королевской семьей, вечером все сели ужинать, а на следующий день здоровье Ее Величества резко ухудшилось, после чего стало известно, что монарх скончалась.

"Накануне вечером я был в Дамфрис-Хаусе с принцем, мы там ужинали. Это был отличный вечер, а на следующий день я увидел, как все быстро вышли из отеля" — цитирует Hellomagazine Артура Эдвардса.

По словам фотографа, он сразу понял, что что-то произошло, и когда стало известно о том, что королева умерла, он проявил искренне сочувствие по отношению к принцу.

"Ему трудно смириться с потерей матери. Твоя мама — твой лучший друг, и неважно, кто ты в этом мире" — сказал Артур, напомнив, что в прошлом году Карл III потерял отца, принца Филиппа.

Артур отметил, что после смерти матери король хорошо держался на публике.

"Я думаю, что он проделал блестящую работу. Эта речь, которую он произнес, показала, что он отлично начал свой путь короля" — добавил фотограф.

Артур также рассказал, как он встретил нового короля и королеву-консорта, когда они вернулись в RAF Northolt после смерти его матери.

"Он вышел из самолета, я был единственным фотографом в самолете Королевских ВВС. Он подошел ко мне и сказал: "Ты в порядке?" Я сказал: "Я очень сожалею о вашей утрате". И он сказал: "Ну, это должно было случиться однажды". Затем он просто похлопал меня по руке и ушел", — отметил Артур.

Напомним, королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года у себя в поместье в Балморале в Шотландии в кругу детей и внуков. Она вошла в историю Британии как самый долгоправящий монарх. Королева правила страной на протяжении 75 лет. Этим летом она отпраздновала свой Платиновый юбилей правления.

Как известно, не все члены королевской семьи успели попрощаться с монархом в последние минуты ее жизни. Так внучка Елизаветы II принцесса Евгения не смогла прилететь в Шотландию, так как вместе с семьей живет в Португалии.