На прощальній церемонії з королевою принц Ендрю потрапив у скандал (відео)

22-річний футбольний фанат нагадав принцу Ендрю про його колишні пригоди, за що його скрутила поліція.

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Прощання з королевою в Шотландії обернулося неприємним інцидентом, в епіцентрі якого опинився один із синів Її Величності — принц Ендрю, повідомляють британські ЗМІ.

В Единбурзі, де тисячі скорботних вишикувалися вздовж Королівської милі, щоб висловити останню данину поваги покійному монарху, чоловіка у светрі австралійського футбольного клубу "Мельбурн-Сіті" заарештувала поліція після того, як почав вигукувати образи на адресу королівської особи.

Четверо дітей Єлизавети II — король Карл III, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едуард — йшли за труною королеви, і в якийсь момент молодик у першому ряду закричав: "Ендрю, ти хворий старий". Це сталося в той момент, коли 62-річний принц проходив повз нього.

Поліція швидко повалила порушника на землю. Було чути, як чоловік кричав "огидно" і "я не зробив нічого поганого", коли його витягли офіцери. У натовпі знайшлися ті, хто вимагав забрати руки від затриманого.

Пізніше поліція підтвердила, що 22-річного чоловіка заарештували "у зв'язку з порушенням громадського порядку". Відомо, що згодом ця людина представилася шотландським ЗМІ як "Рорі".

Принц Ендрю має непривабливу репутацію у зв'язку зі звинуваченнями у дружбі з опальним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном та підозрами в тому, що у нього були сексуальні контакти з неповнолітніми дівчатами. Ще за життя матері його усунули від виконання обов'язків члена королівської сім'ї, а під час церемонії прощання з матір'ю йому не дозволили одягнути військову форму. Принц повинен буде з'являтися в цивільному одязі на всіх інших публічних жалобних заходах, хоча, як повідомляється, зробили виняток на знак особливої поваги до королеви в кінці у Вестмінстер-холі.

Нагадаємо, ще у червні у ЗМІ з'явилася інформація, що принц Чарльз та його син принц Вільям не допускали повернення принца Ендрю до королівських обов'язків після секс-скандалу. Після служби пам'яті за принцом Філіпом у березні 2022 року, коли герцог Йоркський супроводжував свою матір на публіці, його брат принц і племінник були дуже розлютовані і вважали це "просто непотрібним". Більш того, герцог Кембриджський Вільям "перервав контакти" зі своїм дядьком і вважає, що його слід "вигнати".